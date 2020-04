Başbakanlık COVID 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Sibel Siber’i kınayan Sağlık Bakanı Ali Pilli daha sonra sözünü geri aldı.



Pilli “Hastanede hiçbir malzeme kaybolmamıştır. Sibel hanımın (Sibel Siber) yaptığı açıklama (hastaneden malzeme kaybolduğu açıklama) tamamen kesinlikle gerçek dışıdır. Çok üzüldüm. Keşke araştırıp bu açıklamayı yapmış olsaydı. Kendisini kınıyorum.” dedi.

YENİ VAKA YOK

Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün 372 test yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli COVID 19 yatak kapasitesinin 178 olduğunu, solunum cihazı sayısının 36’dan 54’e çıktığını, Mayıs ayında 105 tane daha cihaz geleceğini açıkladı.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Pilli, COVID- 19 tedavisinde ilaç eksikliği, ekipman ve kit eksikliği olmadığını, 5000 PCR teste sahip olunduğunu belirtti.

Sağlık personeli konusunda sıkıntı olmadığını anlatan Pilli COVID -19 için ek istihdam sağlanacağını kaydetti.

“Hastanede 178 yataklı pandemi bölümü vardır. Kalıcı bir pandemi hastanesi düşünüyoruz. Çalışmaları devam ediyor. Büyük ihtimalle hastanenin yapılıp yapılmayacağı belli olacak” diyen Pilli bu konuda netlik olmadığını açıkladı.

“Açılma” yapıldığı zaman açılacak sektörlere 8000 test yapmayı planladıklarını anlatan Pilli “Hastanede hiçbir malzeme kaybolmamıştır. Sibel hanımın (Sibel Siber) yaptığı açıklama (hastaneden malzeme kaybolduğu açıklama) tamamen kesinlikle gerçek dışıdır. Çok üzüldüm. Keşke araştırıp bu açıklamayı yapmış olsaydı. Kendisini kınıyorum.” dedi. Başbakanlık COVID 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Sibel Siber’i kınayan Sağlık Bakanı daha sonra sözünü geri aldı.

Pilli:" Açılacak olan sektörlere 8 bin test yapılmasını hedefliyoruz "

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Meclis Genel Kurulu’nda Covid-19 salgını kapsamında şu ana dek yapılanlardan bahsederek, ilerleyen 3 gün içerisinde belli başlı sektörlerde testler yapılacağını kaydetti.

6 bin kişiye test yapılmasının planlandığını ifade eden Dr. Pilli, Cumartesi gününe kadar testlerin süratle yapılarak, tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’nin açıklamaları şu şekilde:

“Solunum cihazlarımız 36’dan 54’e çıkarılmıştır. Mayıs ayında, 105 tane daha solunum cihazı gelecek ve solunum cihazı kapasitemiz 159’a çıkacaktır. 159 solunum cihazı, bu ülke için müthiş bir rakamdır. Yatak kapasitemiz 178’e çıkarılmıştır. Covid-19 tedavisi için ilaç eksikliğimiz yoktur antiviral ilaçlarımız 100’e tamamlanmıştır. Ekipman eksikliğimiz yoktur, kit eksikliğimiz yoktur. 6 bin adet hızlı kit, 5 bin adet PCR kitimiz vardır. Laboratuvar sayımız 2’ye çıkarıldı birkaç gün içerisinde 3’e çıkarılacaktır çalışmalarımız devam ediyor. “

“Hastanede yangın sonrası meydana gelen yaralar sarıldı”

“Yangından sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yaralarını sardık ve hastanemiz eskisinden daha iyi şekilde hizmet vermeye başlamıştır. Sağlık personeli sıkıntımız yoktur ama covid-19’la ilgili personel alımı yapacağız. Yanan anjiyo cihazı için en kısa sürede ihaleye çıkacağız. Özellikli ve sanal anjiyo yapan bir tomografi cihazı almak için ihaleye çıkacağız. Mağusa Devlet Hastanesi’nde 10 yataklı bir yoğun bakım ünitesi kuracağız. Mağusa Devlet Hastanesi’ne anjiyo cihazı alacağız ve gerekli personel ile aleti tamamlayarak kardiyoloji servisi de açacağız.”

“Açılacak olan sektörlere 8 bin test yapmayı hedefledik”

“Biz 178 yataklı bir pandemi kapasitesine sahibiz şu anda. Biz geçici değil, kalıcı bir pandemi hastanesi yapacağız ve bununla ilgili devam eden çalışmalar neticesinde 1 hafta içerisinde pandemi hastanesinin yapılıp yapılmayacağı netleşecektir. GAÜ’den alınan hastane için fonda paramız hazırdır ve en kısa sürede bu hastaneyle ilgili ihale çalışmaları tamamlanıp en kısa sürede yapılacaktır. Biz de açılacak olan işletmelerde 8 bin test yapmayı hedefliyoruz. Lapta, Alsancak, İskele, Lefkoşa, Mağusa belediyelerinde taramalar yaptık ve taramalarımız devam edecektir. Sağlık personelimizin hemen hemen hepsi taramaları yapılmıştır. Biz sağlık personelimize önem veriyoruz. Sahada çalışanlar öncelikli olarak ilk günden beridir taramasını yapıyoruz. Her 14 günde bir taramaları yapılıyor.”

“Basın mensuplarına da 3 gün içinde test yapılacak”

“Basın mensuplarının taraması için planlama yapıldı 3 gün içinde bu taramalar yapılacak. Polislerimiz ilk günden beridir taramalar yapılıyor. Özellikle ön saflarda çalışanlara yapıldı. Ercan yer hizmetlerinde çalışanlar ve THY çalışanlarına tarama yapıldı. Şimdi tüm polis mensuplarına yapılacak. Sivil Savunma, eczaneler, yeni askere alınacak olanlar, diş hekimleri, morg ve defin işlerinde çalışanlara yapılacak. Karpaz bölgesinde 800 ile bin civarında bir saha çalışması yapacağız. Şu anda 8 ekibimiz vardır sahada çalışan. 9 bin 700’e ulaşmıştır test sayımız bugünkü testlerle birlikte. DSÖ’nün her ülkeye göre farklı önerileri vardır test sayılarıyla ilgili ve bu öneriler her gün değişmektedir.”

“Sibel hanımın açıklamaları gerçek dışıdır”

“Sibel hanımın bazı malzemelerin kaybolduğuyla ilgili açıklamaları tamamen gerçek dışıdır. Biz bu açıklamadan dolayı çok üzüldük. Keşke bir araştırma yapıp bu açıklamayı yapsaydı. Bize sormadan bu açıklamayı yapması tüm sağlık sektörünü derinden yaralamıştır.”

“Covid-19 savaşı henüz bitmemiştir”

“Daha savaş bitmemiştir. Bundan sonra bizi çok daha önemli sorunlar beklenmektedir. Yeniden açılmadan sonra ne olacağı belli değildir. Biz çalışmalarımıza daha da fazla hız vermek zorundayız. Bugüne kadar çalıştığımızın 10 katı çalışmak zorundayız. Gizli vakalar, asemptomatik vakalar vardır. Dünyada coronavirüs var olduğu sürece bizde de devam edecektir. Geçtiğimiz yıl mart ayında 23 kişi evde 69 kişi hastanede, bu yıl mart ayında 24 kişi hastanede, 39 kişi evde vefat etmiştir. Bunlar covid dışı ölümlerdir. Önümüzdeki günlerde test sayılarımız daha da artacaktır.”

“Bizim veremeyeceğimiz bir hesap yoktur”

“Diyalog TV’nin başlattığı kampanyayla bizim bir alakamız yoktur. Bu kampanya Kızılay için başlatılmıştır. Oraya yapılan bağış bize değildir. Orada yapılan bağışların bazısı Sağlık Bakanlığı’na diye yapıldı ama bize ulaşan bir bağış yok buradan. Bizim depomuza girenler ve çıkanlar kayıt altındadır. Nereden geldiği nereye gittiği bellidir. 70 bin cerrahi maske, 30 bin tulumumuz vardır örneğin. Bizim veremeyeceğimiz bir hesap yoktur. Malzeme kullanımı konusunda fuzuli kullanımdan kaçınmalıyız. Her doktora, her hemşireye, her servise belli bir sayıda malzeme veriyoruz. Bu malzemeler sağlık personeli içindir. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yoktur.”

“Hepimiz aynı gemideyiz ve bu süreci beraber atlatacağız”

“Hepimiz aynı gemideyiz ve biz bu süreci atlatmayı başaracaksak hep birlikte atlatacağız. Ben haftaya tüm çalışmaları yapıp, sizlere rakamları önümüzdeki hafta açıklayacağım. İngiltere’den yeni bir sefer düzenlenmesiyle ilgili bir konu konuşulmadı. Bu konuda bir çalışmamız yoktur. Pandemi hastanesinin yeri belirlenmiştir, projesi de hazırdır bu konu netleşecektir. Yani bu hastaneye ileride de ihtiyacımız olacak. Bu hastane enfeksiyon hastanesi olarak çalışacak ama herhangi bir pandemi durumunda pandemi hastanesi olarak hizmet verecektir. İtalya, İngiltere ve Amerika gibi olsak ne pandemi hastanesi ne de solunum cihazları hiçbir şekilde yeterli olmazdı. Bizim elimizde 2 türlü testimiz var. Biz PCR testlerimizi semptom gösterenlerde kullanıyoruz ya da yakın temaslarda. Taramalarda hızlı test yapıyoruz.”