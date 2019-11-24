Yine traktör kazası! 1 ağır yaralı

Gazimağusa'da saat 15.00 sıralarında St. Barnabas Kral Mezarlığı'nın doğu kısmında feci traktör kazası meydana geldi. 36 yaşındaki Erdinç Özkahraman plakası tespit edilemeyen traktörü ile yaptığı kazada ağır yaralandı.

Traktör ile tarla sürdüğü bir sırada traktörün sapanının kayalara takılması sonucu sapanı kurtarmak için traktör üzerinden inmeye çalışıan Erdinç Özkahraman, sağ el ve sağ bacağını hareket eden traktörün sağ arka tekerleğine kaptırdı. Kaza sonucu yaralanan Erdinç ÖZKAHRAMAN kaldırıldığu Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayı şu şekilde verdi:

Bugün saat 15.00 sıralarında Gazimağusa da St.Barnabas Kral Mezarlığı nın doğu kısmında bulunan tarla içerisinde Erdinç ÖZKAHRAMAN (E-36) yönetimindeki henüz plakası tespit edilemeyen traktör ile tarla sürdüğü bir sırada traktörün sapanınin kayalara takılması sonucu sapanı kurtarmak için traktör üzerinden inmeye çalışırken sağ el ve sağ bacağını hareket eden traktörün sağ arka tekerleğine kaptırmıştır. Kaza sonucu yaralanan Erdinç ÖZKAHRAMAN kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.