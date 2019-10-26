Yine sahte mühürler

Bir ay içerisinde ikinci kez üniversiteler ve bakanlıklara ait “sahte mühürler” ele geçirildi. Kimi üniversiteler ve Eğitim Bakanlığı’na ait sahte soğuk mühürler, ayrıca, TC Büyükelçiliği ile Nijerya Büyükelçiliği'ne ait sahte damga mühürleri dikkat çekti.

3 Ekim’de bir trafik kazasında, araç içerisinde bulunan sahte mühürler, bu kez postada ortaya çıktı.



1 yıl sonra yakalandı

Lefkoşa’da postanesine 2018 yılı Aralık ayında kendisi adına gönderilen paketten YDÜ ve Eğitim Bakanlığı’nı taklit eden yazılı ıslak ve soğuk mühür ile çeşitli yazıcı malzemeleri çıkan ancak paketi almadan adadan ayrılan zanlı A.B.F.T neredeyse 1 yıl sonra Muhaceret işlemleri yaptırmak isterken yakalandı, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, 3 Aralık 2018 tarihinde Lefkoşa’da postaneye giden zanlının kendisi adına gönderilen paketi almak istediği esnada, görevli memurlar tarafından paketin incelenmesi sonucu, pakette üzerinde Yakın Doğu Üniversitesi ve Eğitim ve Kültür Bakanlığı yazılı ıslak ve soğuk mühür ile çeşitli printer yazıcıları olduğunun belirlendiğini ancak zanlının postaneden ayrıldığını mahkemeye aktardı.

Polis, olayın polise bildirildiğini ve zanlının aranan şahıs ilan edildiğini belirterek, zanlının 23 Ekim’de muhaceret işlemlerini yaptırmak için Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne başvurup, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının sözlü beyanları ışığında suç ortağı olduğuna inanılan bir kişi olduğunu belirterek, zanlının beş gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının beş gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Trafik kazasında çıkmıştı

Lefkoşa’da meydana gelen bir trafik kazasında araç içerisinde yapılan kontrolde sahte resmi devlet dairesi mühürleri ve üniversite mühürleri bulunması üzerine iki zanlı daha tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarılmıştı.

Söz konusu olayda yapılan aramada, üçü soğuk olmak üzere 10 adet mühür ele geçirilmişti. Mühürlerin Dışişleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve birçok bakanlıkta kullanılan mühürlerin sahteleri olduğu tespit edilirken, iki üniversiteye ait 23 adet hologram ve 1 adet mühür mürekkebi de bulunmuştu. Bu olayla ilgili de mahkeme süreci devam ediyor.