Yine SAHTE BAL!

“Şah Bal” adı altındaki bal sahte çıktı. Satışı yasaklanan sahte bal piyasadan toplatılıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Veteriner Dairesi tarafından iç piyasada toplanan yerli üretim ballarının analizlerinde tesbit edilen bulguların değerlendirilmesi sonucunda “Şah Bal” ürünlerinde uygunsuzluk, hile ve/veya tağşiş tesbit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Şah balların/ürünlerin piyasaya sürülmesini yasakladı, toplatılması ve imha edilmesi için emir verdi.

Bakanlık ayrıca, mevzuata aykırı davranan işletmenin, bal üretimi, paketleme ve pazarlama faaliyetlerinin de 1 yıl boyunca askıya alınarak hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.