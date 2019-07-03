Yine ölümlü kaza

Nergisli - İnönü yolu üzerinde meydana gelen kazada 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları hayatını kaybetti.

Bu akşam saat 22.00 sıralarında H.S (E-17), yönetimindeki DE 370 plakalı salon araç ile İnönü istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan çıkarak takla attı.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Nergisli'de sakin Hasan Kusetogulları (E-15) Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü H.S tutuklandı soruşturma devam ediyor.