Kıbrıs'ın kuzeyindeki kumarhaneler yine Türkiye medyasının gündemi oldu. Sabah Gazetesi’nde Okan Filizçay imzasıyla çıkan habede, Türkiyeli oyuncu Emre Karayel'in kumarda 100 bin USD kaybettiği iddia edildi.

Haber şu şekilde yer aldı

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in başı son günlerde şans oyunları ile dertte. Uzun süredir bir projede yer almayan oyuncu, kendisini şans oyunlarına kaptırdı.

İddialara göre; pokerde yaklaşık 100 bin dolar kaybeden Karayel, üç aydır Kıbrıs'taki casinolara giriş yapamıyormuş.

Uzun yıllardır şans oyunu oynadığı söylenen Karayel'in birkaç gayrimenkulünü de gözden çıkardığı konuşuluyor.