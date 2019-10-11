Yine kaza, yine ölüm

Girne Güzelyurt anayolunda meydana gelen trafik kazasında Hüseyin AŞIK hayatını kaybetti.

Kaza, bu akşam saat 20.20 sıralarında Girne Güzelyurt anayolu 17 - 18 km arasında KNE 040 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde Girne istikametine doğru seyreden Michalakis STEFANOU (E-59) o esnada yolun solunda yaya olarak yürümekte olan Hüseyin AŞIK’a (E-65) çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaya Hüseyin AŞIK almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.