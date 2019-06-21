YİNE KAZA, YİNE ÖLÜM

Tatlısu-Geçitkale Anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 78 yaşındaki Hafız Ali Genç hayatını kaybetti

Bitmek bilmeyen trafik kazaları can almaya devam ediyor. Oğlunun aracında yolcu olarak bulunan Hafız Ali Genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mağusa Hastanesinde hayatını kaybetti.

Tatlısu-Geçitkale Anayolunda saat 11.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 55 yaşındaki Kamil Genç yönetimindeki JB 432 plakalı aracı ile Geçitkale’ye doğru seyrettiği esnada viraja gelince direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Yüz yüze çarpıştılar

Yönetimindeki aracın direksiyon hâkimiyetini kaybeden Genç, karşı istikametten gelen 46 yaşındaki Ziya Tunaç yönetimindeki EK 685 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpıştı.

Yaşanan çarpışma sonucu yaralanan sürücüler ve Kamil Genç’in aracında yolcu olarak bulunan 78 yaşındaki Hafız Ali Genç olay yerine çağrılan ambulanslarla Mağusa Hastanesine sevk edildiler.

Aldığı yaralara dayanamadı

Bugün saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada ağır yaralanan Hafız Ali Genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 15.00 sıralarında yaşamını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, kazada yaralanan araç sürücülerinin hayati tehlikelerinin olmadığı tedavilerin ise Mağusa Hastanesinde devam ediyor.

Polisin kazayla ilgili detaylı soruşturması devam ediyor.