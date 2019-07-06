Taşkent - Haspolat anayolunda, saat 18:00 sıralarında meydan gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Adem Kızıltepe (E-25), yönetimindeki HZ 029 plakalı van araç ile Taşkent istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Abdülkadir Uçar (E-32) yönetimindeki ME 990 plakalı salon araç ile çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile HZ 029 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Servet Kızıltepe (E-18), Murat Aksak (E-29) ve Nihat Askak (E-23) ile ME 990 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Halil İbrahim Kaya (E-23) kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. Soruşturma devam ediyor.