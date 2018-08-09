Yine kaza: 2 yaralı

Girne -Tatlısu Anayolu üzerinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Emre Taş ve 19 yaşındaki Vedat Eroğlu yaralandı. Kaza, Emre Taş yönetimindeki EP 445 plakalı salon aracın, Esentepe istikametinden Girne istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, viraj üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkıp devrilmesi sonucunda meydana geldi. Kaza sonucu araç sürücüsü Emre Taş ve araçta yolcu olarak bulunan Vedat Eroğlu yaralandı. Emre Taş Girne Dr Akçiçek Hastanesi’ne, Vedat Eroğlu ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.