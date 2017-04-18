Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Tıp-İş’in bu sabah gerçekleştirdiği eylemi sert bir dille eleştirerek, “2. iş artık tüm kamu hekimleri için hafızalarında bir anı olmaktan öteye geçemeyecektir” açıklamasını yaptı

Tıp-İş’in bugünkü eylemiyle yine sınıfta kaldığını savunan Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu’nun açıklamasının tam metni şöyle:

"Kamu hekimlerinin ikinci iş yasağına yıllardan beridir uymamaları ve bu yasa dışılıkta ısrar etmeleri neticesinde Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği yönetim kurulunun başlatmış olduğu hukuk mücadelesi Yüksek İdare Mahkemesi tarafından verilen ‘’Mandamus Emirnamesi’’ ile son bulmuştur. Bu karar ile 2. iş artık tüm kamu hekimleri için hafızalarında bir anı olmaktan öteye geçemeyecektir.

Tıp İş sendikasının ileri gelenleri uzun bir süreden beridir statükoyu korumak ve 2. işin yasallaşması adına farklı senaryolar uygulamaya koymuşlardır.Kimi dönem genç hekimlerin aldığı maaşlar üzerinden, kimi dönem özlük hakları üzerinden, kimi zaman siyasi iradeyi sindirerek, kimi zaman çalıştıkları aslında çalışmadıkları koşulları öne sürerek, kimi zamanda istifa tehditleri ile yasadışılıklarına devam etmişlerdir.

Ancak son dönemde Sağlık Bakanlığı'nın yıllardan beridir yapılmayan ve Tıp İş sendikasının elinde hep koz olarak kullandığı yasa çalışmalarında hızlanması, özlük haklarında yapmış olduğu düzenlemeler, Döner Sermaye yasasının yakında uygulamaya koyulacak olması ve yargının verdiği kararın uygulanacağını açıklaması Tıp İş sendikasının maskesinin düşmesine yol açmıştır.

Kamu hekimlerinin ikinci iş yapmalarına kanun dışı zemin arayışları ve bunun adına da 2. işe devam edebilme yasası demek yerine Kamu Hekimleri Yasası demeleri de hala daha yanlışta ısrar ettiklerinin en acı göstergesidir. Bu arayışa da defalarca olumsuz görüş verilmesine rağmen hala daha temsil ettiğiniz haklarını savunduğunuzu iddia ettiğiniz hekimleri kandırmak niye. Tıp-İş yetkilileri ikinci iş hedefine ulaşabilmek için bugün tek çareyi halkımıza sunmakla yükümlü oldukları sağlık hizmetini vermemekte bulmuştur. İkinci iş yapamayacak olmanın verdiği kaygı, bugün itibariyle Tıp-İş'in eylem ve grevlerinin tek ve gerçek öznesi haline gelmiştir. Kendilerinin aslında yıllardan beridir sağlığın özelleştirilmesinde en önemli faktör olduklarını bile unutacak kadar gerçeklerden uzaklaşmışlardır.Bunun en net göstergesi ise, Tıp-İş üyelerinin katılacağı bugünkü grevin de kamudaki mesai saatlerinden çalınan zamanla yapılarak, grevden sonra ise özel klinik ve hastanelerde hasta bakmaya devam edecek olmalarıdır.Sözün bittiği yerdeyiz. Herkesi son bir kez daha gerçeklerle yüzleşmeye davet ediyoruz."