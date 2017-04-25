Son günlerde artan kadına şiddet olaylarına bir yenisi de önceki gün eklendi. B.S isimli genç kadın dün sabah başından geçenleri anlattı. İsminin baş harfleri E.K erkek şahıs tarafından darp edilen B.S’nin sosyal medyada yer alan ifadelere göre “Böyle bir olayı susup kabullenmek istemiyorum, şikâyetçiyim, bu insanların adada barınıp burasını daha fazla kirletmelerini istemiyorum” dedi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre B.S olayın ardından polis karakoluna gidip şikayetçi oldu.

Önceki sabah 03.50 sularında E.K isimli şahsın kendisini darp ettiğini anlatan B.S kaşına ve gözüne aldığı darbelerle hastanelik oldu. E.K polis tarafından aranıyor.