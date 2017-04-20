20 Nisan 2017 Perşembe 15:10

YİNE KADIN CİNAYETİ!

Lefkoşa’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin kampüsünde bir kadın, tartıştığı bir erkek tarafından ‘kesici- delici alet’ ile öldürüldü.