YİNE KADIN CİNAYETİ!
Lefkoşa’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin kampüsünde Gamze Pehlivan, tartıştığı bir erkek tarafından ‘kesici- delici alet’ tarafından öldürüldü.
Lefkoşa’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin kampüsünde Gamze Pehlivan (K37), tartıştığı bir erkek tarafından ‘kesici- delici alet’ kullanılarak öldürüldü.
Gamze Pehlivan'ın hastaneye ulaştığında yaşamını yitirmiş durumda olduğunu belirtti.
Cinayet, polis basın bülteninde şu şekilde yer aldı:
20.04.2017 tarihinde, 14:00 sıralarında, Haspolat’ta, meçhul bir erkek şahıs, tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile tartıştığı Gamze PEHLİVAN (K-37)’ı vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklamak suretiyle ağır şekilde yaralamıştır.
Olayda ağır yaralanan Gamze PEHLİVAN Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirmiştir. Zanlı aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
Üniversiteye çok sayıda polis geldi
Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yapıyor
Fotoğraglar Ayşe Güler