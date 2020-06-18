Yine kaçak et

Mevlevî - Güzelyurt Anayolu üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplam 95 kilo kaçak et ele geçirildi.

Bugün saat 18.00 sıralarında, Mevlevî - Güzelyurt Anayolu üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Y.Y. (E-44)'nin kullanımında bulunan araçta gümrüğe beyan edilmemiş 30 kg ağırlığında bütün kuzu eti ile 65 kg ağırlığında dana eti bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir.

Foto: Arşiv