Yine kaçak et!

Kermiya geçiş noktasında dün, “M.K. (E-54)” kimlikli kişinin kullanımında bulunan araçta, polis ve gümrük ekipleri tarafından yapılan aramada, gümrüğü ödenmemiş 127 kilogram kuzu ve dana eti tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, ele geçirilen et emare alındı. M.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

UYUŞTURUCU TASARRUFU

Dün Mağusa’da, H.G.’nin (E-32) tasarrufunda, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kırıntıları bulundu. H.G. tutuklandı.

Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan K.A.’nın (E-22) üzerinde yapılan aramada da, yaklaşık 45 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. K.A. tutuklandı.

HIRSIZLIK

Mağusa’da Mehmet Uyanık’ın sorumluluğunda bulunan araç, sahibinden izinsiz alınıp kullanıldıktan sonra, aracın bagajında bulunan 3 adet spiral ve 1 adet hilti makinesi çalınmıştı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, suçu, hırsızlık suçundan poliste tutuklu olarak bulunan M.M’nin (E-24) işlediği tespit edildi