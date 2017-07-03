Girne’de bugün saat 8:30’da çalıştığı inşaatın 5’inci katından aşağı düşen 25 yaşındaki Ahmet Karasu, hayatını kaybetti.

5’inci kattan düştü!

Girne’de bugün saat 8:30’da çalıştığı inşaatın 5’inci katından aşağı düşen 25 yaşındaki Ahmet Karasu, hayatını kaybetti. Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, Semih Sancar Caddesi üzerinde yapımı devam etmekte olan bir inşaatın beşinci katında bulunan balkon kısmında, Kemsan Boya Ltd çalışanı olan Ahmet Karasu, sıva işi yapmakta olduğu sırada dengesini kaybetmesi soncu toprak zemine düşerek ağır yaralandı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karasu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 10:40’da yaşamını yitirdi.