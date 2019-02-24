Gönyeli'de bir apartman inşaatında çalışmakta olan 29 yaşındaki Beyazit Temiz inşaattan düşerek yaşamını yitirdi.

Bugün saat 14:00 sıralarında, Gönyeli Çemberi yakınlarda yapımı devam eden otel inşaatında çalışan Beyazit TEMiZ (E-29), altıncı katta iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık on bir metre yükseklikten beton zemine düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis soruşturmanın devam ettiğini açıklarken, ölümlü iş kazasına rağmen inşaatta çalışmaların sürdüğü de dikkat çekti.