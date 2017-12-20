Yine iş kazası
Su borularının tamiratını yapan Muharrem Noyan merdiven üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü.
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Haspolat'da faaliyet gösteren Taşkent Tavukçuluk’a ait kesimhanede saat 16:00 sularında su borularının tamiratını yapan 44 yaşındaki Muharrem Noyan merdiven üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayda yaralanan Muharrem Noyan sol omzunda kırık teşhisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde müşahede altında alındı. Soruşturma devam ediyor.
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