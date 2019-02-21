Yine ‘iş kazası’

36 yaşındaki Süleyman Elyeli, dün saat 10:30 sıralarında Değirmenlik’te çıktığı direk kırılınca 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Telekomünikasyon Dairesi adına telefon hattı çekmek için 5 metre yüksekliğindeki telefon direğine

Çıkan Elyeli, kemer ile direğe bağlandı. Daha sonrasında ise eski telefon hattını kestiği esnada direğin

Kırılmasıyla, direkle birlikte yere düşerek yaralandı. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre Süleyman Elyeli kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaburgalarında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Polisin soruşturması ise sürüyor.