Yine iş kazası! 1 ağır yaralı

Mağusa'da faaliyet gösteren Dağlı Trading isimli şirketin çatısında, saat 15:00 sıralarında, solar sistem kurulması için gözlem çalışması yapan Alp Ergüveç (E-45), çatıda bulunan şeffaf plastik çatı malzemesine bastığı sırada plastiğin kırılması sonucu yaklaşık sekiz metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı. Alp Ergüveç kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi Nöroloji yoğun bakım servisinde müşahede altında alındı. Polisin olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.