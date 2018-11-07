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Cenk Mutluyakalı

Cenk Mutluyakalı

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Yine ‘faiz’ meselesi: Değişken mi sabit mi?

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Yine “değişken faizler” konusu!
Ve yine bankalar.
Bankacılara hele de kooperatiflere sorsanız, mutlak bir “suskunluk sarmalı” öneriyorlar.

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Bir de biz gazetecilere sorunuz.
Dün sabah benden önce ofisime gelmişti, okurumuz Nuri Akyön.
Elinde de banka dekontları (!)

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Özetle yurttaşın derdini anlatalım:

  • 2011’de 55 bin sterlin borçlanmış.
  • Ev kredisiyle yeni bir ev almış.
  •  715 sterlin taksit ödüyordu.
  •  TL eridi, sterlin coştu, taksitini ödeyemez oldu.
  • Bankaya gitti, borcunu Türk Lirası’na yapılandırdı, 142 bin 500 TL borçlandı.
  • 2022’de borcunu kapatacaktı, vadesini 2024’e kadar uzattı.
  •  11 Mayıs 2018’de % 16.75  faiz ile borçlandı, 3.125 TL taksit ödeyecekti.
  • Birkaç ay sonra faiz oranı  % 19.93, geçen ay faiz  % 27.50 oldu.
  • Şimdi 3.850 TL taksit ödemesi gerekiyor.

“Ben bu işten ne anladım” diyor.
Bir de soruyor: “İyi ki belediyede çalışıyorum, peki özelde çalışan gençler nasıl ev sahibi olacaklar?”

*  *  *

İşin “yurttaş” yönü bu!
Bir de tüm bu gelişmelerin “banka” penceresinden bakışı var.
Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman diyor ki;

  • “Bankamızda değişken faiz uyguluyoruz ve bu konuda şeffafız.”
  •  “Faizler ekonomik seyre göre zaman zaman düşüp, zaman zaman yükselebilmektedir. Son 10 yılda 9 kez de faiz oranlarını düşürdük.”
  •  “Faiz oranları yükseldiği zaman müşterimizi bilgilendiriyoruz ayrıca dilerse borcunu kapatmak imkanı veriyoruz.”

Burası önemli!
İyi bir öneri ve katılıyorum.

  • “Değişken faiz konusunda görüşüm halka tercih sunulması yönündedir. Yani dileyenin sabit dileyenin de değişken faiz oranı ile borçlanabilmesi en doğrusu olacağıdır.”

Koopbank Müdürü Ataman şu iddiasını da ekliyor:

  • “Unutulmaması gereken husus değişken faiz uygulayan bankamız ve kooperatiflerde faiz oranları mutlaka diğer bankaların sabit faiz oranlarından daha düşüktür.”

Ve bir bilgi:
“Hükümet sabit faiz oranı konusunda Bankalar Birliği ve Merkez Bankası ile bir yasa değişikliği üzerinde çalışmaktadır. Burada belli bir vadeye ve tutara kadar faiz oranlarının sabit olması konusu değerlendirilmektedir.”

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Bir not da kendi düşüncem:
İnsanlar genelde “borçlarını” söylüyor ancak “varlıklarını” pek dile getirmiyorlar.
Örneğin, yurttaşın “borçlanarak” aldığı o evin de değeri arttı.
Ama ortada sanki sadece “borç” varmış da “mal” yokmuş gibi davranılıyor.
Ve kıyas yapmanız için bir bilgi:
Örneğin Koop Merkez Bankası’nın
“değişken” faizi  % 27.50’ye çıkarken, İşbank’ın “sabit” faizi  % 30.5.

 

 

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