Yine ‘faiz’ meselesi: Değişken mi sabit mi?

Yine “değişken faizler” konusu!

Ve yine bankalar.

Bankacılara hele de kooperatiflere sorsanız, mutlak bir “suskunluk sarmalı” öneriyorlar.

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Bir de biz gazetecilere sorunuz.

Dün sabah benden önce ofisime gelmişti, okurumuz Nuri Akyön.

Elinde de banka dekontları (!)

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Özetle yurttaşın derdini anlatalım:

2011’de 55 bin sterlin borçlanmış.

Ev kredisiyle yeni bir ev almış.

715 sterlin taksit ödüyordu.

TL eridi, sterlin coştu, taksitini ödeyemez oldu.

Bankaya gitti, borcunu Türk Lirası’na yapılandırdı, 142 bin 500 TL borçlandı.

2022’de borcunu kapatacaktı, vadesini 2024’e kadar uzattı.

11 Mayıs 2018’de % 16.75 faiz ile borçlandı, 3.125 TL taksit ödeyecekti.

Birkaç ay sonra faiz oranı % 19.93, geçen ay faiz % 27.50 oldu.

Şimdi 3.850 TL taksit ödemesi gerekiyor.

“Ben bu işten ne anladım” diyor.

Bir de soruyor: “İyi ki belediyede çalışıyorum, peki özelde çalışan gençler nasıl ev sahibi olacaklar?”

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İşin “yurttaş” yönü bu!

Bir de tüm bu gelişmelerin “banka” penceresinden bakışı var.

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman diyor ki;

“Bankamızda değişken faiz uyguluyoruz ve bu konuda şeffafız.”

“Faizler ekonomik seyre göre zaman zaman düşüp, zaman zaman yükselebilmektedir. Son 10 yılda 9 kez de faiz oranlarını düşürdük.”

“Faiz oranları yükseldiği zaman müşterimizi bilgilendiriyoruz ayrıca dilerse borcunu kapatmak imkanı veriyoruz.”

Burası önemli!

İyi bir öneri ve katılıyorum.

“Değişken faiz konusunda görüşüm halka tercih sunulması yönündedir. Yani dileyenin sabit dileyenin de değişken faiz oranı ile borçlanabilmesi en doğrusu olacağıdır.”

Koopbank Müdürü Ataman şu iddiasını da ekliyor:

“Unutulmaması gereken husus değişken faiz uygulayan bankamız ve kooperatiflerde faiz oranları mutlaka diğer bankaların sabit faiz oranlarından daha düşüktür.”

Ve bir bilgi:

“Hükümet sabit faiz oranı konusunda Bankalar Birliği ve Merkez Bankası ile bir yasa değişikliği üzerinde çalışmaktadır. Burada belli bir vadeye ve tutara kadar faiz oranlarının sabit olması konusu değerlendirilmektedir.”

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Bir not da kendi düşüncem:

İnsanlar genelde “borçlarını” söylüyor ancak “varlıklarını” pek dile getirmiyorlar.

Örneğin, yurttaşın “borçlanarak” aldığı o evin de değeri arttı.

Ama ortada sanki sadece “borç” varmış da “mal” yokmuş gibi davranılıyor.

Ve kıyas yapmanız için bir bilgi:

Örneğin Koop Merkez Bankası’nın

“değişken” faizi % 27.50’ye çıkarken, İşbank’ın “sabit” faizi % 30.5.