Yine dağ yolu, yine kaza!

Levent ÖZDAĞ

Değirmenlik - Girne Anayolu’nda yüz yüze meydana gelen kazada Mahir Kara yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Değirmenlik - Girne Anayolu 2-3'uncu km'leri arasında, bu akşam saat 22:00 sıralarında Mahir Kara (E-37), yönetimindeki EV 317 plakalı salon araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Şükrü Yıldız (E-29) yönetimindeki NJ 593 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan EV 317 plakalı araç sürücüsü Mahir Kara kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altında alındı. Soruşturma devam ediyor.