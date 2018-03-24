Yine ‘Dağ yolu’, yine kaza: 3 yaralı

Girne - Değirmenlik Anayolu 11-12 km'leri arasında dün meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Saat 16:30 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu 11-12 km'leri arasında, Mustafa Köleli (E-34), yönetimindeki TLZ 451 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada Arapköy ikinci kavsağı yakınlarında sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdi Bozkurt (E-23) yönetimindeki MJ 651 plakalı araca ardından ise Kaan Demir Uz (E-34) yönetimindeki LC 826 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu her üç araç sürücüsü hafif şekilde yaralanarak kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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