Yine bir ‘görüşme’ KRİZİ

Dışişleri Bakanı Özersay, Kıbrıs’ın Rusya Büyükelçisi ile görüştüklerini açıkladı.

Kıbrıs Haber Ajansı’na göre bu görüşmenin ardından, Büyükelçi Stanislav Osadchiy’den sert tepki geldi: “Sayın Özersay, sizin de bildiğiniz gibi Rusya Federasyonu tek Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıyor. Bir restoranda yer alan görüşmemiz gayri resmi bir görüşme idi; siyasi partilerin liderleri ile yapılan bir görüşme gibi. Bizim görüşmemizde siz her hangi bir ‘resmi’ unvana sahip değildiniz. Yaptığınız açıklamayı kişisel olarak itibarsızlaştırma teşebbüsü olarak görüyorum”

KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın söz konusu gelişme üzerine hem ilgili haberi hem de Rus Büyükelçi’nin yorumunu sosyal medya sayfasında sildiği, açıklamayı da devlet ajansı TAK’tan geri çektiği gözlemlendi.

Özersay ne dedi



KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın resmi web sayfasında şu açıklamaya yer verildi:

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Stanislav Viliorovich Osadchiy ile görüştü.

Bakan Özersay, Rus Büyükelçiyle özellikle son zamanlara Doğu Akdeniz bölgesinde meydana gelen askeri hareketlilik ve bu bağlamda Kıbrıs Rum tarafının silahlanma da dahil olmak üzere gerginlik arttırıcı faaliyetleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Diğer konular yanında ülkemizde yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşlarının sorun ve talepleri de görüşmede ele alındı. Görüşmede ayrıca Kıbrıs sorununda gelinen son aşama da kısaca değerlendirildi.

“Sayın Özersay, sizin de bildiğiniz gibi Rusya Federasyonu tek Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıyor. Bir restoranda yer alan görüşmemiz gayri resmi bir görüşme idi… Yaptığınız açıklamayı kişisel olarak itibarsızlaştırma teşebbüsü olarak görüyorum”



Rusya Büyükelçisi ne dedi?



Kıbrıs Haber Ajansı’na göre Rusya Federasyonu’nun Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “görüşme yaptık” açıklamasına tepki gösterdi.

Büyükelçi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu düşünceleri paylaştı:

“Sayın Özersay, sizin de bildiğiniz gibi Rusya Federasyonu tek Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıyor. Bir restoranda yer alan görüşmemiz gayri resmi bir görüşme idi; siyasi partilerin liderleri ile yapılan bir görüşme gibi. Bizim görüşmemizde siz her hangi bir ‘resmi’ unvana sahip değildiniz. Yaptığınız açıklamayı kişisel olarak itibarsızlaştırma teşebbüsü olarak görüyorum”