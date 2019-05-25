Yine arazi yangını

Hamitköy'de baraj yolu üzerindeki bir arazide meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polisten yapılan açıklamaya göre yangın, saat 16:30 sıralarında Hamitköy ağıllar bölgesinde meydana geldi. Yangın sonucu sahibi henüz tespit edilemeyen yarım dönüm biçilmemiş arpa, iki dönüm arazi içerisindeki kuru otlar ile 30 metre uzunluğundaki sulama hortumları yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Bir diğer yangınsa, saat 12:30 sıralarında, Cihangir'de mezbaha bölgesinde bir arazide henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıktı, Nurşen Hazar'a ait 6 dönüm biçilmemiş buğday yanarak zarar gördü.