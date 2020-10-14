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Yıltan Taşçı’dan fotoğraf sunumu

Yıltan Taşçı’dan fotoğraf sunumu

Fotoğraf sanatçısı Yıltan Taşçı, "Resim Okumları 1 / XV. - XVII. Yüzyıllarda İnsan Merkezli Resimde Işık" konulu sunum yapacak.

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Ülkemizin değerli fotoğraf sanatçılarından Yıltan Taşçı, "Resim Okumları 1 / XV. - XVII. Yüzyıllarda İnsan Merkezli Resimde Işık" konulu sunum yapacak.

Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği’nin organizasyonunda yarın akşam ( 15 Ekim Perşembe ) 19.30 - 21.00 saatlerinde Mağusa’daki Namık Kemal Lisesi Seminer Salonu'nda gerçekleşecek olan sunuma fotoğraf tutkunlarının büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

 

 

 

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