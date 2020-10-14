Yıltan Taşçı’dan fotoğraf sunumu
Fotoğraf sanatçısı Yıltan Taşçı, "Resim Okumları 1 / XV. - XVII. Yüzyıllarda İnsan Merkezli Resimde Işık" konulu sunum yapacak.
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Ülkemizin değerli fotoğraf sanatçılarından Yıltan Taşçı, "Resim Okumları 1 / XV. - XVII. Yüzyıllarda İnsan Merkezli Resimde Işık" konulu sunum yapacak.
Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği’nin organizasyonunda yarın akşam ( 15 Ekim Perşembe ) 19.30 - 21.00 saatlerinde Mağusa’daki Namık Kemal Lisesi Seminer Salonu'nda gerçekleşecek olan sunuma fotoğraf tutkunlarının büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
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Etiketler : YILTAŞ TAŞÇI, FOTOĞRAF
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