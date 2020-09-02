Yılsonu gösterisinin geliri kanser vakfına

Dance Base Art Studio, 13. Yılsonu gösterisini Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına sahneledi; etkinlikten elde edilen tüm gelir Vakfa teslim edildi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gösteri Folk-Der’e ait açık hava salonunda sınırlı sayıda katılımcıyla sahnelendi.

Geceye katılan Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Övgü İnce konuşma yaparak, “muhteşem bir gösteri hazırlayan ve vakıf üye çocukları ve ailelerine umut olan” organizatör Ahu Karaderi’ye, tüm dansçılara ve etkinliğe katılamasalar da bağış amacıyla bilet alarak katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.



