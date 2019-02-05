Yılmazköy'den Atakara takviyesi

Halit Dağ

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılmazköy, Salih Atakara'yı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz yıllarda Lapta, Merit Alsancak Yeşilova ve Karşıyaka gibi takımlarda forma giyen ve şuan boşta olan Salih Atakara'yı kadrosuna katarak zorlu geçecek 2. devre öncesinde kadrosunu güçlendirdi.

Yılmazköy ligin ilk yarısını 7 puan ile 5. sırada tamamlamıştı.