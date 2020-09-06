Yılmaz’ın ölüm nedeni "kalp yetmezliği”
Karaoğlanoğlu’nda aracı içinde ölü bulunan Halil Yılmaz’ın (E-40) ölüm sebebinin "kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.
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Karaoğlanoğlu’nda aracı içinde ölü bulunan Halil Yılmaz’ın (E-40) ölüm sebebinin “Aterosklerotik kalp hastalığı, yeni geçirilmiş miyokard infarktüsü ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, yine Karaoğlanoğlu’nda iş yerinin tuvaletleri içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ali Ortakcı’nın (E-56) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Aterosklerotik kalp hastalığı, yeni geçirilmiş miyokard infarktüsü ve Akut pankreatit kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.
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Etiketler : sağlık, ölüm, Halil Yılmaz, Ali Ortakcı
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