Yılmazer’in ölüm nedeni ‘Kalp krizi’
Güzelyurt’ta dün evinde rahatsızlanarak balkonda ölü olarak bulunan 35 yaşındaki Hilmi Yılmazer’e otopsi yapıldı.
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Güzelyurt’ta dün evinde rahatsızlanarak balkonda ölü olarak bulunan 35 yaşındaki Hilmi Yılmazer’e otopsi yapıldı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen otopsi sonucunda Yılmazer’in Kalp krizi sonucu öldüğü tespiti yapıldı. Hilmi Yılmazer’in ölümüne ilişkin polis soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : Polis Basın Bülteni, Hilmi Yılmazer, ölüm
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