“Yıllardır hastanede yaşıyor” iddiası

Dila ŞİMŞEK

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin Cerrahi bölümünde uzun yıllardır ‘yaşadığı’ iddia edilen bir ‘hastanın’, odayı ‘otel odası gibi’ kullandığı, diğer hastalarla sorun yaşadığı, hastane içinde rahat tavırlar sergilediği ileri sürüldü.

YENİDÜZEN’in, Cerrahi Servisi’ndeki diğer hasta ve hasta yakınları 3 numaralı odada kalan ‘hasta’nın, uzun süredir hastaneyi otel olarak kullandığını, ‘hastane personeli gibi’ rahat hareket ettiğini ve hatta beğenmediği yemekleri dahi döktüğünü iddia etti.

Hastanenin Başhekimi Adil Özyılkan, söz konusu hastanın bir çok operasyon geçirdiğini ifade ederken, kesin bilgilerin doktorundan alınabileceğini söyledi.

Başhekim, “A.Y. isimli bu şahısın doktoru Adem beydir ve kesin bilgileri o doğrulayabilir. Öğrendiklerime göre, hastanın kalbinde pil var, bypass gibi birçok operasyon geçirmiş ve aynı zamanda şeker hastası” derken, söz konusu hasta ile ilgili detaylı açıklama yapmadı.

Doktor Adem Ademoğlu’na ise yurtdışında olduğu gerekçesi ile ulaşılamadı.

HASTANE YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPMADI… Başhekim Adil Özyılkan, “A.Y. isimli bu şahısın doktoru Adem beydir ve kesin bilgileri o doğrulayabilir. Öğrendiklerime göre, hastanın kalbinde pil var, bypass gibi birçok operasyon geçirmiş ve aynı zamanda şeker hastası” dedi, daha fazla açıklama yapamayacağını belitti. Söz konusu hastanın doktoru olduğu belirtilen Adem Ademoğlu’na ise yurtdışında olması nedeniyle ulaşılamadı…

“Hastane personeli gibi dolaşıyor…”

5 yılı aşkın süredir hastanede kaldığı iddia edilen 'hasta'nın, hastane çalışanı gibi 'personel alanları'na girip çıktığı, danışmanın üzerine oturabilecek kadar rahat tavırlar sergilediği de dikkat çekiyor…

Söz konusu kişinin ‘hastanede çalıştığı’, poliklinikte ‘bekçilik’ yaptığı iddialarının yanı sıra, doktorunun hizmetinde çalıştığı dahi ileri sürülürken, Başhekim Özyılkan, söz konusu şahsın hastane personeli olmadığını ve bunun bir söylenti olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, hastanedeki diğer hastalar ise bu şahsın ‘personel gibi davrandığını, birçok yere girip çıktığını, kapıcılık yaptığını’ iddia etti.

YENİDÜZEN’e konuşan hasta ve hasta yakınları “Sabahtan akşama kadar yok, canı istediğinde geliyor. Kendisine verilen yemeği beğenmezse olduğu gibi çöpe döküyor. Bu kattaki diğer hastalarla sıkça didişiyor ancak elini kolunu sallayarak, personeller gibi gezebiliyor. Biz 2,5 senedir burada olduğunu biliyoruz” diyor…

“Diğer hastalarla kavga ediyor… Sabah çıkıp akşam geliyor…”

Cerrahi Servisi’nde yatan diğer hastalar ve yakınları, söz konusu şahsın şeker hastası olduğunu, hastanede de personel gibi davrandığını, sabah gidip akşam geldiğini savundu.

Hastalar, “Önceki akşam buradaki bazı kişilerle sözlü kavga etti, sesler yükseldi. Hastane onunmuşçasına bir tavrı var. Kimi zaman ‘ben zaten burayı otel gibi kullanıyorum’ diye söylemlerde bulunuyor. Sabahtan akşama kadar yok, canı istediğinde geliyor. Kendisine verilen yemeği beğenmezse olduğu gibi çöpe döküyor. Bu kattaki diğer hastalarla sıkça didişiyor ancak elini kolunu sallayarak, personeller gibi gezebiliyor. Biz 2,5 senedir burada olduğunu biliyoruz. Gidecek yeri olmadığı için kalmasına müsaade gösterildiğine inanıyoruz, en azından bunu gözlemledik. Ancak böyle bir şey olamaz. Devamlı olay çıkarıyor… Biz başta onu personel sandık ancak sorduğumuzda bunu reddetti” şeklinde iddialarda bulundu.