Yılın ilk ‘yurttaşlıkları’ dağıtıldı

Dila ŞİMŞEK

Bakanlar Kurulu, yeni yıl itibariyle 5 kişiye ‘gerekçeli yurttaşlık’ hakkı tanıdı.

Onaylanan yurttaşlıklar, Resmi Gazete’nin 3 Ocak sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ülkede doğan ve yaşamının büyük kısmını burada geçiren 5 kişiye daha KKTC Yurttaşlığı verildi.

Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu kararlarına göre, yurttaşlığa alınan kişilerin, burada doğup büyümüş olması, eğitimini burada tamamlamış veya yıllardır ülkede çalışmakta olduğu gerekçeleriyle yurttaş olduğu ifade edildi.

Yayınlanan kararlarda; yurttaşlığa alınan kişilerin, en az 10 yıldır ülkede yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşını doldurduktan sonra da ya çalışma izni ya da öğrenci izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği veya çalışma izni ile çalıştığı, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu süre şartlarına uygun olduğu, tüm bunların yanında ise anne veya babalarının da resmi kararla yurttaş yapıldığına yer verildi.

Mehmet Yusuf Turan:

Bakanlar Kurulu, 18 Aralık 1998’de Girne’de doğan Mehmet Yusuf Turan'ın, doğduğundan beri ülkemizde yaşadığı, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığını göz önünde bulundurdu.

Turan’ın ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, üniversite eğitimi almakta olduğu ve öğrenci izni ile ülkemizde kalmaya devam ettiği, 18 yaşından sonraki yaşamının büyük kısmını ülkemizde geçirdiği belirtildi. Turan’ın babasının Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı buna bağlı olarak annesinin de yurttaşlığa alındığı, kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle yurttaşlığa alınmamış olmasına dikkat çekildi. Tüm bunlar değerlendirildiğinde Turan’a KKTC yurttaşlığı verilmesinin uygun görüldüğü kaydedildi.

Tansel Kıncak:

Bakanlar Kurulu, 11 Ocak 2000’de Mağusa’da doğanTansel Kıncak'ın, doğduğundan beri ülkemizde yaşadığı, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı gözlemlendi. Kıncak’ın ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşından sonraki yaşamının büyük kısmını ülkemizde geçirdiği, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı değerlendirilerek yurttaşlık verildi.

Hazar Söyler:

Bakanlar Kurulu, 19 Mayıs 1999’da Lefke’de doğan Hazar Söyler'in, hep ülkemizde yaşadığı, ilkokul eğitimini ülkemizde tamamladığı ve ülkemiz kültürü ile büyüdüğüne dikkat çekildi. Çalışma izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, 18 yaşından sonraki yaşamının büyük kısmını ülkemizde geçirdiği, iyi ahlak sahibi olduğu değerlendirildiğinde, Söyler’in yurttaşlığa alınmasına karar verildi.

Sevil Budak:

Bakanlar Kurulu, 6 Haziran 1997’de Lefkoşa’da doğan Sevil Budak'ın, doğduğundan beri ülkemizde yaşadığı, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığını gözlemledi. Budak’ın ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, üniversite eğitimi almakta olduğu ve öğrenci izni ile ülkemizde kalmaya devam ettiği belirtilerek, 18 yaşından sonraki yaşamının büyük bir kısmını ülkemizde geçirdiği kaydedildi. Babasının Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı ancak, kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle yurttaşlığa alınamadığı ifade edilerek, Budak’ın iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı değerlendirildiğinde KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verildi.

Hüseyin Bakış:

Bakanlar Kurulu, 28 Mart 1995’de Reyhanlı’da doğa Hüseyin Bakış'ın, 1999 yılından beri ülkemizde yaşadığı, ilkokul eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğüne dikkat çekti. Bakış’ın çalışma izni ile ülkemizde kalmaya devam ettiği, 18 yaşından sonraki yaşamının büyük kısmını ülkemizde geçirdiği belirtildi. Bakış’ın babasının yurttaşlığa alındığı, buna bağlı olarak annesinin de alındığı, ancak kendisinin 18 yaşından büyük olduğu için alınamadığı açıklandı. Bakış’ın iyi ahlak sahibi olması ve sağlık bakımından tehlikeli bir hastalığı bulunmadığı da değerlendirilerek yurttaşlık verildi.