Yılın ilk şampiyonu Hamitköy

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U21 liglerine oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Liglerin ilk şampiyonu Hamitköy oldu. 10 takımın yer aldığı U21 Batı Grubu’nun son hafta mücadelesinde Hamitköy konuk olduğu Karşıyaka’yı 3-0’lık skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde Hamitköy kupasını alma mutluluğu yaşadı.

U21 Süper Lig’de ise lider Cihangir en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını korudu. Cihangir konuk ettiği Doğan Türk Birliği’ni 2-0’lık skorla mağlup etti. U21 Birinci Lig Batı Grubu’nda bu hafta iki karşılaşma oynanırken Dipkarpaz konuk ettiği Kaya Mehmetçik’i 3-0, Esentepe konuk olduğu Görneç’i 5-2 mağlup etti.

GOL KRALLIĞI

Süper Lig

24 Gol: Ali Duran, Doğan Ertürk (Baf ÜY)

23 Gol: Mehmet Ali Avunç (Binatlı)

20 Gol: Ali Avcısoy (Türk Ocağı)

Doğu Grubu

27 Gol: Faruk Akkuş (Maraş)

14 Gol: Said Ayna (Mesarya)

Batı Grubu

11 Gol: Ali Osman Sovukkanlı (Göçmenköy), Emre Bayırlı (Düzkaya), Emrullah Yılmaz (B.Bağcıl)

10 Gol: Ahmet Kuzhan (Karşıyaka)