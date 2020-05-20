Yılın ilk dört ayında yaklaşık 12 bin cinayet işlendi

Meksika'da 2020 yılının ilk dört ayında işlenen cinayet sayısı geçen yıla göre yüzde 2,4 arttı.

Yılın ilk dört ayında kayda giren cinayet sayısı 11 bin 535 oldu. Geçen yıl aynı dönemde 11 bin 266 cinayet kayda girmiş, yıl boyunca işlenen cinayet sayısı ise 34 bin 600 olmuştu.

Meksika hükümeti mart ayı sonunda Covid-19 salgını nedeniyle yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamalarının suç oranını düşüreceği yönünde bir beklendi içindeydi. Ancak mart ve nisan aylarında kayda giren cinayet sayısının 6 bine yaklaşması, iki aylık dönemde meydana gelen en yüksek suç artışına işaret etti.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador şiddetle mücadele için daha uzlaştırıcı bir yaklaşım benimseyerek suçun altında yatan nedenlere, özellikle de yoksulluk ve yolsuzluğa odaklanmayı amaçladı. Ancak mücadelenin yetersiz kaldığının anlaşılması üzerine tavır değiştiren Obrador bu ay daha kamu güvenliğinin sağlanmasında silahlı güçlerin destek alınmasına olanak sağlayan yasayı dört yıl daha uzatma kararı aldı.

Obrador önceki dönemlerde güvenliğin sağlanmasına ordudan destek alınmasını öngören politikaları ağır şekilde eleştirmişti.