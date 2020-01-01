Devrim DEMİR

Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de 2020’ye yeni umutlarla merhaba dedi. Yılın ilk bebeği dün sabah Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde saat 05.40 sıralarında dünyaya geldi. 25 yaşındaki Oğulnar Begijanova 3 kilo 850 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi.

İsmi henüz konulmayan kız bebeğin normal doğumla dünyaya geldiği öğrenildi.

Begijanova, ikinci bebeğini dün sabahın ilk saatlerinde dünyaya getirdiğini ifade ederek, 2020’nin herkese şans getirmesini diledi.

Öte yandan Polis Genel Müdürlüğü ülke genelinde, vatandaşın huzurla yılbaşını geçirmesi için geniş güvenlik önlemeleri aldı. 31 Aralık tarihinde her hangi kriminal bir olay polise yansımadı.

Mağusa’da yaşanan ani ölüm dışında 31 Aralık olaysız uğurlandı. Yılbaşını evinde ve eğlence mekânlarında geçiren vatandaşlar 2020’yi büyük bir coşku ile karşıladı. Polis, yollarda geniş güvenlik önemli aldı, vatandaş trafikte sıkı denetime tutuldu.

Yılın son günü öldü

Polis basın subaylığından yapılan açıklamada Mağusa’da 61 yaşındaki Ali Kayaçlı 31 Aralık saat 13.00 sıralarında evinde ölü olarak bulundu. Kayaçlı’nın ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek, olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.