Yılın Girişimcisi Burak Başel seçildi

Kuzey Kıbrıs Genç Girişimciler ve Liderler (JCI Kuzey Kıbrıs) Derneği tarafından oluşturulan Seçici Kurul seçimini tamamladı. Basel Holding direktörü BURAK BAŞEL – YILIN GİRİŞİMCİSİ seçildi.

JCİ Kuzey Kıbrıs, bu yıl on ikincisini vereceği ödül töreninin Ocak 2019 ayında düzenleneceğini ve ödülün Burak Başel’e iş dünyası ile ekonomi ağırlıklı sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı ile takdim edileceğini bildirdi.

Geniş Katılımlı Seçici Kurul

Yılın Girişimcisini belirlemek amacıyla, JCI Kuzey Kıbrıs organizasyonuyla oluşturulan geniş katılımlı seçici kurulda Seçici Kurul Başkanlığını JCI Kuzey Kıbrıs geçmiş dönem başkanları Nevzat Özkunt ile Omaç Cin üstlendi.

Toplantılarını Kıbrıs Türk Ticaret Odasında gerçekleştiren Seçici Kurulda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan Pınar Başman Süren, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan Bayram Ezdaş, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden Esra Çelikeri, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden Erdoğan Bekiroğlu, İş Adamları(İŞAD) Derneği’nden Ali İhsan Çevik, Genç İş Adamları (GİAD) Derneği’nden Müsteyde Onbaşı, Genç Profesyonellerden Ali Çaluda, İş Kadınları (İKD) Derneği’nden Didem Erel ve Jcı Kuzey Kıbrıs’tan Dernek Başkanı Dilek Kurnaz seçici kurul üyesi olarak görev aldı.

Yılın Girişimcisi Ödülü neden veriliyor?

Ülkemizde geleneksel hale gelen “Yılın Girişimcisi Ödülü” var olan tüm ekonomik zorluklara ve kriz ortamına rağmen, girişimcilik ve yaratıcılık ruhuyla yatırım yapan, üreten, istihdam alanı yaratan ve böylece Ülkesinin ekonomik gelişimine de katkı yapan girişimcileri teşvik etmek, kamuoyunun dikkatine sunmak ve aslında yılın girişimcisinin şahsında girişimciliği ödüllendirmek amacıyla veriliyor. Yılın Girişimcisi Ödülünün Ülkede son yıllarda fark yaratan ve başarı öyküsü ile dikkat çeken ve sosyal sorumluluk projelerine de imza atan bir girişimciye verilmesine özen gösteriliyor.

Öncü Bir Girişimci - Burak Başel- Basel Holding

1996 yılında kendi şirketini kuran Burak Başel, günümüzde Basel Holding ve iştirakleri ile teknoloji üreten, geliştiren ve işleten firmalara yatırım yapan bir girişim şirketi olarak kendini tanımlıyor. Grup şirketleri içerisinde yer alan paydaşları, teknoloji konusunda donanım,yazılım, AR-GE ve iş geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. ATM (Bankamatik) , Toplu Taşıma Biletleri Sistemleri (Bilet-matik) Ödeme Hizmet Sağlama Sistemleri (kredi kartı alt yapısı), Akıllı Şehir Sistemleri, Sosyal Medya Uygulamaları gibi pek çok farklı ürünün tasarlanması, üretilmesi ve işletilmesi konusunda hizmet vermeyi sürdürmektedir. JOVA DIGITAL isimli firması tarafından tasarlanan ve üretilen Smart Teller isimli cihaz Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki devlet gişelerinin yerini almaktadır. Dünyada ilk defa self servis ehliyet basan ve teslim eden bu cihaz tamamen kendileri tarafından tasarlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri pazarı için tasarlanan JuiceBot isimli cihaz da ilk defa FDA tarafından sertifikalandırılmış bir self servis tarzı gıda otomatı olarak tarihe geçmiştir. Bu projede, Amerika Birleşik Devletlerindeki en büyük şirketlerden olan Amazon’un sahibi olduğu Whole Foods ve diğer Silikon Vadisi firmaları ile ortak ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Basel Holding Burak Başel öncülüğünde KKTC özelinde ise iki yeni proje ile ön plana çıkmaktadır. Halihazırda faaliyet göstermekte olan WAPS (Marka:Limon) isimli şirket, fatura tahsilat hizmet sağlayıcısıdır. Orta vadede ise KKTC için ulusal ödeme sistemi (Ulusal ödeme finansal ödeme ağı) Corpayss isimli projeyi hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

KKTC’de 76 kişi istihdam eden Basel Holding, başta Birleşik Arap Emirlikler ile Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 12 ülkede yer alan ortaklıklarında ise 536 kişiye istihdam olanağı sağlıyor.

Burak Başel, başarı öyküsü ve girişimleri ile yerel basın yanında ,Türkiye Basınında Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde ve BAE ile ABD medyasında geniş bir şekilde yer almıştır.

Burak Başel kimdir ?

Burak Başel 1970 Limasol doğumludur. Anadolu Üniversitesi İşletme mezunudur. Mezuniyet sonrası hobi olarak başladığı bilgisayar programcılığını 2 sene sonunda turizm sektörünün kullanabileceği yazılımlar yaparak profesyonel boyuta taşıdı. Teknoloji sektöründe dünyanın lider markalarını KKTC’ye getirip, bu markaların yerelleştirilmesinde önemli bir rol oynadı. Sonrasında “keşfedilmemiş şeyleri keşfetmek” ruhuyla farklı sektörlerin müşteri ilişkileri yönetim sistemlerinin tasarlanması ve üretilmesi hizmetlerini kendi himayesindeki yazılımla birleştirerek birçok yabancı firmanın bu yöndeki operasyonlarını sahiplendi. Burak Başel en büyük sermayesinin insan sermayesi olduğu konusundaki inancıyla farklı ülkelerde ve farklı kültürler ile işbirliğini sürekli geliştirmektedir. Başel, evli ve üç çocuk babasıdır.