Yıldızları Parlatıyoruz Projesi tanıtıldı

Ersin Kaşif

Kuzey Kıbrıs’ta ilklerle anılan, çocukların özgüvenlerini kuvvetlendirmek ve dil becerilerini geliştirmeyi hedefleyen projeler üreten Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu (LSS) yeni bir projeye daha merhaba diyor. “Yıldızları Parlatıyoruz” temalı yeni proje Lefkoşa Merit Otel’de düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Etkinlikte Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Limasol Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtçuoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Özsusuzlu, Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri Birtan Asker, İpek Halim ve Özlem Kavaz Soykan yanısıra Nev Çocuk Fitness direktörü Neval Akgürgen, So Kolektif Tiyatro Yazarı ve Yönetmeni Erdoğan Kavaz ve Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestrası Kurucusu ve Şefi Ersin Kaşif ile ekipleri yer aldı.

Yönetim kurulu başkanı Kemaler: “Başarıları anlatarak çoğaltmamız gereken bir zamandayız”. “Bizler yıldız yaratmak için değil, kendi ışığıyla zaten parlayan değerleri ön plana çıkartmak ve bu enerji ile daha güzel bir dünyanın var olduğunun altını çizmek istiyoruz” diyen Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, “bu ülkenin birbirinden başarılı insanları ve çok değerli başarı öyküleri var. Toplumun başarı öyküleriyle buluşmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu bu dönemde, bu projenin bizleri heyecanlandırdığını belirtmek isterim” dedi.



Genç Yetenekler Production;

Ersin Kaşif’in önderliğinde çalışmalarını sürdüren Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestrası kırkı aşkın genç yeteneğin bir araya gelerek klasik müzik yaptığı ve pek çok başarılara imza atan bir grup. İzmir ve Isparta’da konserler veren, Polonya’nın Bitgoş kentinde 38.’si düzenlenen BİM Uluslararası Müzik Festivalinde orkestra dalında ikincilik ödülü alan ve Hırvatistan’ın Zagrep kentinde birçok salon ve meydan konserleri veren genç müzisyenler sürekli yeni bir başarı hedefiyle çalışmalarını sürdürüyorlar.



Nev Çocuk Fitness;

Neval Akgürgen antrenörlüğünde çalışmalarını sürdüren Nev Çocuk Fitness ise 2017 yılında 46 madalya alan ve bunlar arasında IFBB Dünya Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu, WFF Dünya Şampiyonluğu, WFF Kids Avrupa şampiyonluğu ve Türkiye Şampiyonluğu bulunan başarılı bir ekipten oluşuyor.



So Kolektif Tiyatro;

Erdoğan Kavaz, Kıbrıs, Yunanistan, Polonya ve Japonya gibi ülkelerden sanatçılarla projelerde yer almaya devam eden ve aynı zamanda çocuk oyunu yazarı ve yönetmenliği üstlenen genç bir sanatçı. Tabtab’ın Bilinmeyen Serüveni ise genç tiyatrocu Erdoğan Kavaz’ın yazıp yönettiği ve So Kolektif ekibi tarafından sahneye konan çoklu sanat disiplinine ait bir anlayışla özgün beste, kukla, metin, reji, dekor, aksesuar ve illüstrasyonlarla zenginleştirilen bir müzikli çocuk oyunu. Çocukları eğlendirirken düşündürmeyi amaçlayan oyun çocuklarla buluşmaya devam edecek.