Yıldızlar Limasol Sosyal Sorumluk ile Parlayacak

Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu (LSS) alanlarında elde ettikleri başarıları yurt dışına da taşıyarak ülke tanıtımına katkı koyan genç yetenekleri ülkeye tanıtmayı amaçlayan yeni ve kapsamlı bir proje başlattı.

“Yıldızları Parlatıyoruz” temalı yeni proje Lefkoşa Merit otelde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Etkinlikte Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Limasol Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtçuoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Özsusuzlu, Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri Birtan Asker, İpek Halim ve Özlem Kavaz Soykan yanısıra Nev Çocuk Fitness direktörü Neval Akgürgen, So Kolektif Tiyatro Yazarı ve Yönetmeni Erdoğan Kavaz ve Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestrası Kurucusu ve Şefi Ersin Kaşif ile ekipleri yer aldı.

Çocukları sanat ve sanatçılarla buluşturup “yaratıcı okuma” çalışmaları düzenleyen; çocuk tiyatrosuna destek veren ve Sesli Kitap Projesi ile farklı kitlelere ulaşan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu “Bir Dünya Daha Var, Gördüklerinden Başka” çalışması ile altıncı yılına girerken projelerine bir yenisini daha ekliyor. “Yıldızları Parlatıyoruz” başlığı ile anons edilen proje, kendi alanlarında başarı elde etmiş olan ve yıldız gibi parlayan bireylerin öykülerini anlatmak, başarıları yaymak ve gizli kalmış pek çok yeteneğe de cesaret vermek amacıyla başlatılan bir proje olarak tanıtıldı.

Kemaler: “Başarıları anlatarak çoğaltmamız gereken bir zamandayız”.

“Bizler yıldız yaratmak için değil, kendi ışığıyla zaten parlayan değerleri ön plana çıkartmak ve bu enerji ile daha güzel bir dünyanın var olduğunun altını çizmek istiyoruz” diyen Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, “bu ülkenin birbirinden başarılı insanları ve çok değerli başarı öyküleri var. Toplumun başarı öyküleriyle buluşmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu bu dönemde, bu projenin bizleri heyecanlandırdığını belirtmek isterim” dedi.

Öncelikle Nev Çocuk Fitnes, Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestrası ve So Kollektif Tiyatrosu ile başlayacak projenin, ilerleyen dönemlerde farklı başarı öyküleri ile de kalabalık bir yıldızlar kümesine dönüştürülmesi hedefleniyor. Ersin Kaşif’in önderliğinde çalışmalarını sürdüren Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestrası kırkı aşkın genç yeteneğin bir araya gelerek klasik müzik yaptığı ve pek çok başarılara imza atan bir grup. İzmir ve Isparta’da konserler veren, Polonya’nın Bitgoş kentinde 38.’si düzenlenen BİM Uluslararası Müzik Festivalinde orkestra dalında ikincilik ödülü alan ve Hırvatistan’ın Zagrep kentinde bir çok salon ve meydan konserleri veren genç müzisyenler sürekli yeni bir başarı hedefiyle çalışmalarını sürdürüyorlar.

Neval Akgürgen antrenörlüğünde çalışmalarını sürdüren Nev Çocuk Fitness ise 2017 yılında 46 madalya alan ve bunlar arasında IFBB Dünya Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu, WFF Dünya Şampiyonluğu, WFF Kids Avrupa şampiyonluğu ve Türkiye Şampiyonluğu bulunan başarılı bir ekipten oluşuyor.

Erdoğan Kavaz, Kıbrıs, Yunanistan, Polonya ve Japonya gibi ülkelerden sanatçılarla projelerde yer almaya devam eden ve ayni zamanda çocuk oyunu yazarı ve yönetmenliği üstlenen genç bir sanatçı. Tabtab’ın Bilinmeyen Serüveni ise genç tiyatrocu Erdoğan Kavaz’ın yazıp yönettiği ve So Kolektif ekibi tarafından sahneye konan çoklu sanat disiplinine ait bir anlayışla özgün beste, kukla, metin, reji, dekor, aksesuar ve illüstrasyonlarla zenginleştirilen bir müzikli çocuk oyunu. Çocukları eğlendirirken düşündürmeyi amaçlayan oyun çocuklarla buluşmaya devam edecek.

Etkinlik tüm katılımcıların yer aldığı anı fotoğrafı ve kokteyl parti ile tamamlandı.