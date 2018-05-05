Yıldızlar göz kamaştırdı

Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu (LSS) yeni projesi ‘YILDIZLARI PARLATIYORUZ’ ilk etkinliğini Levent Schools Kinder Garden’da gerçekleştirdi.

Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestrası ve Nev Çocuk Fitness KKTC Milli Takımı performansları ve So Kollektif Tiyatro ekibi oyuncularından Pınar İnandım ve Fuat Zorali’nin sunuculuğu ile gerçekleşen “Yıldızları Parlatıyoruz” projesi; kendi alanlarında başarı elde etmiş olan ve yıldız gibi parlayan bireylerin öykülerini anlatmak, başarıları yaymak ve gizli kalmış pek çok yeteneğe de cesaret vermek amacıyla başlatıldı. .

Yoğun katılımla gerçekleşen geceye Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Limasol Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtçuoğlu yanı sıra Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri İpek Halim, Akıle Tatarlar ve Özlem Kavaz Soykan, Levent İlkokulu Müdürü Ertan Aligüllü ve konuklar katıldı.

Açılış Konuşmasını yapan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yönetim Kurulu üyesi ve danışmanı İpek Halim Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun Kuzey Kıbrıs'ta ilklerle anılan, çocukların özgüvenlerini kuvvetlendirmek ve dil becerilerini geliştirmeyi hedefleyen projelerine bir yenisini daha eklemenin heyecanını duyduğunu belirtti.

Kemaler: “Çocuklarımızı ve gençlerimizi tebrik ediyor ve sevgiyle kucaklıyorum”

Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ise gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Limasol grup olarak finansal faaliyetlerden elde ettiğimiz gelirin bir kısmını sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek için kullanıyoruz. Bu amaç için 2011 yılında Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumunu (LSS) kurduk. Çevre, kültür, sanat, spor ve sağlık alanlarında faaliyetler sürdüren LSS yeni projesi Yıldızları Parlatıyoruz ile de kendi alanlarında başarı elde etmiş olan ve yıldız gibi parlayan bireylerin öykülerini anlatmak, başarıları yaymak ve gizli kalmış pek çok yeteneğe de cesaret vermek amacıyla başlatılan bir projedir. Başarıları anlatarak çoğaltmamız gereken bir zamandayız. Bu ülkenin birbirinden başarılı insanları ve çok değerli başarı öyküleri var. Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestrası, Nev Çocuk Fitness KKTC Milli Takımı ve So Kollektif Tiyatro ekibi ile başlanan projenin, ilerleyen dönemlerde farklı başarı öyküleri ile de kalabalık bir yıldızlar kümesine dönüştürülmesini hedeflemekteyiz. Başarı asla tesadüf değildir. Bu proje ile gerçekten isteyerek ve çalışarak elde edilen başarılara tanıklık edeceğiz. Her biri zaten yıldız olan çocuklarımızı ve gençlerimizi tebrik ediyor ve sevgiyle kucaklıyorum.”

Ersin Kaşif’in Şefliği ve direktörlüğünde çalışmalarını sürdüren Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestrası ve Neval Çelebioğlu Akgürgen direktörlüğünde çalışmalarını sürdüren Nev Çocuk Fitness KKTC Milli Takımı performansları ile seyircileri adeta büyülediler.

Gece, etkinliğe katkı koyanlara çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.