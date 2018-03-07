Yıldırım'dan gönderme: Bir takım kendini bilmezler

TC Başbakanı Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Tufan Erhürman'la ortak basın toplantısında, adada Türkiye'ye yönelik kimi söylem ve eylemlere de mesaj gönderdi:

Yıldırım'ın şu mesajı dikkat çekti:

"Ülkemizin haklı davalarına dil uzatmaya kalkışan birtakım kendini bilmez kurum ve kişilerin de bu faaliyetlerinin etkin bir şekilde kontrol altına alınması eminim ki yeni hükümet döneminde dikkate alınacak bir konudur"

TC Başbakanı Yıldırım, yeni süreçle ilgili genelde olumlu mesajlar verirken,

"Kıbrıs Türk halkının demokratik kurumları ve donanımlı iş gücüyle geleceği şekillendirecek vizyon ve enerjiye daima sahip olduğunu" da dile getirdi.

Yıldırım, "Her türlü zorluğa, engellemelere, izolasyonlara rağmen gönül birliği içinde sürdürdüğümüz bu haklı mücadelede elde edilen kazanımları burada bırakmayacağız. Daha da fazlasını birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye şartlar ne olursa olsun Kıbrıs Türk'ünün yanındadır, yanında olmaya devam edecektir" diye de konuştu.