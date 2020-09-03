Yıldırım ve eşinin PCR testi pozitif
Türkiye'nin eski Başbakan Binali Yıldırım ve eşinin Coronavirüs testi pozitif çıktı
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Türkiye'nin eski Başbakan Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında eşi Semiha Yıldırım ile birlikte sabah gittikleri hastanede Coronavirüs testi yapıldığını ve test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Binali Yıldırım ve eşinin tedavileri evde devam ediyor.
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Etiketler : binali yıldırım, corona
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