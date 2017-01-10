TC Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde büyükelçilere verdiği yemekte konuştu.

İşte Yıldırım'ın Kıbrıs ile ilgili açıklamalarından başlıklar;

Şimdi Kıbrıs ile ilgili görüşmelerimiz var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum Yönetimi arasında görüşmeler devam ediyor. Ada'da adil eşit bir yönetişim sistemi garanti altına alınmalıdır. Her şeyin teminat altına alınması lazım. Teminat da Türk tarafı için Türkiye, Rum tarafı için de Yunanistandır. O bakımdan, buradaki görüşmelerin adil ve kalıcı bir barışı birlikte, iki federasyonlu bir devletin dönüşümlü başkanlığı oluşturacak şekilde tesis ederek sürdürülmesi en büyük dileğimizdir. Bunun için katkı sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Tabii burada Avrupa Birliği geçen sefer olduğu gibi işin kenarında durmamalı. 2004'teki işte, Kıbrıs Türk tarafına kazık attılar. 'Bu sefer aynı şeyi yapmayın' dedik. Eğer burada bir çözüm olacaksa, Türk tarafı, Rum tarafı, Birliğin aynı anda üyesi olacaksa bu dörtlü özgürlükten taviz verilmemesi lazım. AB'ye girişi Kıbrıs ile yapabiliriz. Görüşmelerden olumlu sonuç çıkmasını bekliyoruz...