Yılda ortalama 350 ‘kalp krizi’ vakası “30'lu yaşlara kadar indi"

Fehime ALASYA

Bu yılın Ocak-Temmuz ayları arasında 250 kişi kalp krizi nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne başvururken, evinde ölü bulunan 14 kişinin ise kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, kalp krizlerinde yaş ortalamasının düştüğüne dikkat çekti, yılda ortalama 350 kişinin kalp krizi geçirdiğini belirtti.

Vaiz, kalp krizi vakalarının 30’lu yaşlara kadar inmesine rağmen, hastaların yaş ortalamasının 40-60 olduğunu kaydetti.

Kalp krizi riskinin yaşla birlikte arttığını ifade eden Vaiz, 40-60 yaş arası erkeklerin muhakkak kontrolden geçmesi gerektiğine değindi.

YENİDÜZEN’e konuşan Vaiz, ‘kalbimizin röntgenini’ çekti, detaylı veriler paylaştı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz:

Vakalar, 30’lu yaşlara kadar indi

Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, kalp krizi nedeniyle şu ana kadar 250 kişinin hastaneye başvurduğunu dile getirdi, bu sayının yılda ortalama 350’yi bulduğunu aktardı.

Vaiz, kalp krizlerinde yaş ortalamasının düştüğüne dikkat çekerek, vakalarının 30’lu yaşlara kadar inmesine rağmen, hastaların yaş ortalamasının 40-60 olduğunu kaydetti.

Kalp krizi riskinin yaşla birlikte arttığını ifade eden Vaiz, 40-60 yaş arası erkeklerin muhakkak kontrolden geçmesi gerektiğine değindi.

Vaiz, “Sigara içiyorsa, şekeri-tansiyonu varsa, kilolu ise muhakkak check-up olmalı” dedi.

Ani ölümler… 14 kayıp, hepsi kalp krizi…

Vaiz, ‘ani ölümlere’ yönelik bilgi de verdi.

Vaiz, 12 Temmuz’a kadar evinde ölü bulunan, hastaneye ulaşamadan hayatını kaybeden 14 kişinin kalp krizi nedeniyle yaşama veda ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Bu kişilerin 10’unun erkek, 4’ünün de kadın olduğunu ifade eden Vaiz, hayatını kaybeden erkeklerin yaş ortalamalarının 40-60, kadınların ise 60 yaş üzerinde olduğunu belirtti.

Vaiz, hayatını kaybeden kişilerin muhtemelen kalp ile ilgili hiçbir şikayeti olmadığını, bu tür vakalarla çok sık karşılaştıklarını söyleyerek, “Yılda 30 kişi bu şekilde ölüyor. Şu ana kadar bu şekilde ölenlerin sayısı 14…” şeklinde konuştu.

Kalp krizinden daha çok, gençlerin trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetmelerine üzüldüğüne dikkat çeken Vaiz, “Bu da çok üzücü, önlenebilir şeyler, kanayan yaramız” dedi.

“Ani ölümler arasında en tehlikeli yaş ortalaması 40 ila 60’lı”

Ani ölümler arasında en tehlikeli yaş ortalamasının 40 ila 60’lı yaşlar olduğunu ifade eden Vaiz, “Bu yaş grubu mutlaka check-up yaptırmalı. Çok riskli bir grupturlar. Kalp krizi geçirmeden teşhis konulabilecek bir gruptur. Erken teşhis ile hayat kurtulur” şeklinde konuştu.

“Kış aylarında daha çok kalp krizi yaşanıyor”

Kış aylarında yaz mevsimine kıyasla daha çok kalp krizinin yaşandığına dikkat çeken Vaiz, bu durumun da kalp damarlarının soğuktan daralmasına bağladı.

Vaiz, “Kış bizim için daha kötü. Yazın da kalp yetmezlikleri, tansiyon nedeniyle sorun yaşıyoruz” dedi.

“Gelişmiş ülkelerde kalp krizi azalıyor”

Gelişmiş ülkelerde kalp krizlerinin azaldığını belirten Vaiz, dengeli beslenmek, hareket etmek, tansiyon, kolesterol kontrolü, spor yapmanın önemine işaret etti.

Vaiz, bu ülkelerdeki temel hedefin, sigarayı bıraktırmak, dengeli beslenmeyi özendirmek olduğunu ifade ederek, bu uygulamaların başarı olduğunu da kaydetti.

Ülkemizde ise vatandaşların dengeli beslenemediğini söyleyen Vaiz, işsizlik, çevresel faktörler ve hava kirliliği gibi birçok konunun kalp krizlerini tetiklediğini belirtti.

Vaiz, 40 ila 60 yaş arasındaki özellikle erkeklerin dikkatli olması konusunda çağrı da yaparak, “Kalp krizi önlenebilir, tedbir alalım” uyarısında bulundu.