Yılbaşında uçuş kârlı!

1 ve 6 Aralık arası 472 TL ile 624 TL olarak değişen İstanbul gidiş dönüş bileti, yılbaşı zamanında 334 TL ile 531 TL olarak değişiyor.

Aynı tarihlerde, Londra’ya gitmek ise cep yakıyor. Londra’ya 1-6 Aralık’ta gidiş dönüş bileti 1.934 TL’den 5 Bin 231 TL’ye kadar yükseliyor.

Ercan Havaalanı’ndan Londra’ya, 29 Aralık ve 2 Ocak arasında gidiş geliş biletleri 2.102 ile 3.042 TL olarak değişiyor.

Bahsedilen tarihlerde Larnaka’dan Londra’ya gitmek, Ercan Havaalanı’na kıyasla neredeyse yarı fiyatına mal oluyor. 1-6 Aralık tarihlerinde Larnaka’dan Londra’ya gitmek sadece 1505 TL’yi buluyor. Yılbaşı zamanı Londra’ya gitmek ise, 29 Aralık ve 2 Ocak tarihlerinde gidiş dönüş daha da ucuzlayarak 1232 TL’ye düşüyor.

Dila ŞİMŞEK

Aralık ayı uçuş fiyatları, Kasım ayı fiyatları ile neredeyse aynı seyrederken, bu günlerde alınacak biletler için ise yılbaşında uçuş, Kasım- Aralığa göre daha kârlı.

Yılbaşında tatil ve yakınları ziyaret gibi nedenlerle artan uçuşlara bağlı fiyatlarda da beklenen ‘uçuş’, yılın bu zamanlarında henüz bilet fiyatlarına yansımadı.

Aralık ile 2 Ocak arası tarihlerinde, Aralık ayına kıyasla düşüş var.

Aralık ayı bilet fiyatları, Kasım ayı bilet fiyatlarından büyük bir fark seyretmiyor.

1 ve 6 Aralık arası 472 TL ile 624 TL olarak değişen İstanbul gidiş dönüş bileti, yılbaşı zamanında 334 TL ile 531 TL olarak değişiyor. Aynı tarihlerde, Londra’ya gitmek ise cep yakıyor.

Londra’ya 1-6 Aralık’ta gidiş dönüş bileti 1.934 TL’den 5 Bin 231 TL’ye kadar yükseliyor.

Londra’ya uçuştaki pahalılığa rağmen, yılbaşında bilet fiyatı yeniden düşüş yaşıyor.

Ercan Havaalanı’ndan Londra’ya, 29 Aralık ve 2 Ocak arasında gidiş geliş biletleri 2.102 ile 3.042 TL olarak değişiyor.

Larnaka’dan Londra’ya uçmak, ‘neredeyse yarı fiyatı’

Bahsedilen tarihlerde Larnaka’dan Londra’ya gitmek, Ercan Havaalanı’na kıyasla neredeyse yarı fiyatına mal oluyor.

1-6 Aralık tarihlerinde Larnaka’dan Londra’ya gitmek sadece 1505 TL’yi buluyor.

Yılbaşı zamanı Londra’ya gitmek ise, 29 Aralık ve 2 Ocak tarihlerinde gidiş dönüş daha da ucuzlayarak 1232 TL’ye düşüyor.

Aralık ayında bazı rotalardaki fiyatlar:

İstanbul:

Aralık ayında, Kasım’a kıyasla büyük bir fark yaşanmıyor. Ercan Havaalanı’ndan 1 Aralık’ta gidiş, 6 Aralık’ta dönüş bileti olarak İstanbul’a uçmak, 472 TL ile 624 TL arasında değişiyor.

Bu fiyat, Kasım ayında ise 360 TL’den başlayıp 700 TL’yi buluyordu.

29 Aralık ile 2 Ocak arasında İstanbul’a gidiş geliş bileti, 334 TL ile 531 TL arasında oynuyor.

Adana:

Aralık’ta Ercan’dan Adana’ya uçuş, 326 TL ve 361 TL arasında seyrediyor.

Bu fiyat, Kasım’da ise 315 TL’ydi.

Yılbaşı zamanında aynı tarihlerde Adana’ya gidip gelmek ise 322 TL.

İzmir:

Ercan’dan İzmir’e gidiş dönüş bileti, Aralık ayının ilk haftasında 624 TL olarak görülüyor.

Kasım’da ise bu rakam, 533 ile 700 TL arasında değişiyordu.

Yılbaşında İzmir’e gitmek daha ucuza denk geliyor. İzmir’e gidiş dönüş ücreti 344 TL ile 401 TL.

Antep:

Antep’e Kasım ayında gidiş geliş ücreti 319 TL ile 500 TL arasında değişirken, Aralık ayında bu fiyat 492 TL oldu.

29 Aralık ile 2 Ocak arasında Ercan’dan Antep’e gidip gelmek ise 317 TL.

Londra:

Ercan Havaalanı’ndan Londra’ya uçmak cep yakıyor. Aralık ayının ilk haftasında gidiş geliş ücreti Bin 934 TL’den başlayıp 5 bin 231 TL’ye kadar varıyor.

Kasım’da ise Londra’ya en uygun bilet 2 bin 214 TL’ydi.

29 Aralık ile 2 Ocak tarihlerinde Londra bileti, 2 bin 102 TL ile 3 Bin 42 TL arasında değişiyor.

Larnaka’dan Londra’ya gidiş ise, Ercan’a kıyasla yarı fiyatına denk geliyor.

Aralık’ta Larnaka’dan Londra’ya gidiş sadece Bin 505 TL’yken, yılbaşında Londra’ya gitmek daha da ucuzlayarak Bin 232 TL’yi buluyor.