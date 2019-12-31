Yılbaşına cezaevinde girecek

Gazoz Büfe’nin garsonu ve paketçisi arasında çıkan kavgada bıçak kullandığı iddia edilen E.Ö. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı. Polis, zanlının ‘yaralama’ , ‘vahim zarar’, ‘kanunsuz bıçak taşıma’, ‘kavga’ suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27 Aralık 2019 tarihinde saat 08.30 raddelerinde Lefkoşa'da Gazoz Büfe isimli iş yeri içerisinde paketçi olarak çalışmakta olan Lefkoşa 'da sakin E.Ö.’nün (E- 21) kendisine omuz attığı gerekçesiyle, garson olarak çalışmakta olan Nadir Karavelioğlu (E -19) ile iş yerinin arka tarafında bulunan Lemar alışveriş merkezi oto park içerisine gidip kavga ettiklerini söyledi. O esnada E.Ö.’nün kanunsuz olarak elinde bulundurduğu henüz tespit edilemeyen kesici ve delici bir cisim ile Nadir Karavelioğlu'nun sol ön kol arka kısmına ve sol karın bölgesine sokup yaralamış ve vahim bedensel zarara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis, ayni tarihte E.Ö’nün olay mahallinde tespit edilmiş olup Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emriyle tutuklandığını anlattı. Polis, müştekinin taburcu olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.