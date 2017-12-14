Yılbaşı gecesi adayları

Bir 52 haftanın bir 50 haftası daha geçti.

İki hafta sonra yine yeni bir yıl.

Üç hafta sonra ise erken genel seçim.

Yeni yılla birlikte ilk önemli değişiklik.

Değişikliğin nasıl olacağı henüz belli değil,

Yani yeni hükümetin nasıl oluşacağı belirsiz.

Ancak meclisin değişeceği belli.

Aday olan eski milletvekilleri olduğu gibi olmayanlar da var.

Adaylar arasında yeni ve genç isimler çok.

Partiler ve adaylar bu içinde bulunduğumuz yılı ve yeni yılın ilk haftasını koşuşturarak geçiştiriyorlar.

31 Aralık gecesini merak ediyorum;

Yılbaşı gecesi evde mi oturur adaylar yoksa kutlamaya dışarıya mı çıkarlar!

Kutlamaya çıkarlarsa ve gittikleri yerde oyun havaları çalarken dansa kalkarlarsa oyun havaları sırasında da (havadan) bir oy kapmaya çalışırlar mı!

Bir taraftan cippana çalıp öte yandan çalkalarken yanındakine; “Dillirga’yı güzel oynuyorsun, bak ben de senden farksızım, iyi oynadım ha… Bir oyu hak ettim artık” der mi?

Veya evde oturmayı göze alır mı?

O evde otururken diğer adayların dışarıda oy toplama işiyle uğraştığını düşünmek onu huzursuz eder mi?

Rekabet konusunda bir tanıdığın öğrenci rekabetiyle ilgili bir görüşü vardır;

Şöyle der yakınındaki öğrenciye;

“Bak şimdi yemek saati… Diğer öğrenciler yemek yerken senin çalışarak onları geçme fırsatın var” diye tavsiyelerde bulunur her zaman…

Vekil adaylarına da böyle tavsiye veren birileri var mıdır?

Yoksa tavsiye olmadan kendileri böyle bir öğretiyi kılavuz yapmışlar mıdır?

Yani yılbaşı gecesi olur ya başka adaylar eğlenme gafletine! düşer de zaman kaybederlerse o aday bu fırsatı değerlendirir mi?

Kim eğlenir, kim fırsatı değerlendirir şimdiden bilemem ama yılbaşı gecesi böyle bir durumu gözlemleyen, yani eğleneni ve de fırsatı değerlendireni yakalayan varsa paylaşsın, biz de bilelim.

Bu da yılbaşı gecesinin eğlencesi olsun.

Evde oturup yemek yer içerken, diğer yandan TV izlerken veya dışarıya bir eğlence mekânına gidip orada yer içerken, dans pistinde coşarken kulağımızın ve de gözümüzün biri de bu konuyu takip etsin.

Bakalım bir şeyler yakalar mıyız!

***

İşin şakası tabii…

Ama yine de, şaka maka merak etmiyor değilim.

Evde mi toplanır seçmenler, yemeği evde mi verir adaylar, yoksa dışarıdaki eğlence mekânındaki masanın parası mı ödenir, hatta masalara kadar uzanır mı ikramlar?

Bu yılbaşı daha da renkli, daha da şatafatlı geçecek sanki…

Bazıları için kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez çünkü.