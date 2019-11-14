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Yıkılan Surlar için çalışma başladı

Yıkılan Surlar için çalışma başladı

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Başkanı Ali Tuncay, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Lefkoşa’da yıkılan Surlar’ın bir bölümü için tadilatına başlandığını duyurdu.

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Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Başkanı Ali Tuncay, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Lefkoşa’da yıkılan Surlar’ın bir bölümü için tadilatına başlandığını duyurdu.

Tuncay, Surların Cephane Burcundaki yıkılan bölümüne ilişkin çalışmaların UNDP ekibinin vermiş olduğu teknik destek sonucunda başlama aşamasına geldiğini duyurdu.

Tüm çalışmaların 5-6 ay içinde tamamlanmasının planlandığını ifade eden Tuncay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin acil olarak müdahale edilmesini kararlaştırmış olduğu Cephane (Quirini) Burcundaki yıkılan bölüme ilişkin çalışmalar UNDP ekibinin vermiş olduğu teknik destek sonucunda başlama aşamasına gelmiştir. Bu projenin yanısıra Çetinkaya Burcu'ndan Girne Kapısına kadar olan bölümde bilimsel metodlarla kalıcı bir bitki mücadelesi yapılacak, ayrıca Arabahmet bölgesinde çöken surların da tamirine başlanacaktır. Tüm çalışmaların 5-6 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.”

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