“Yıkıcı eleştirilerde bulunmamalıyız”

Fehime ALASYA

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya, Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nin ‘atıl vaziyette olmadığını’ belirterek, devlet kütüphaneleri ve kültür merkezlerinde gün be gün çeşitli iyileştirmeler ve aktiviteler yapıldığını belirterek, en önemli sıkıntılarının ‘personel eksikliği’ olduğundan dert yandı.

Kaya, AKM’nin bahçesi ve çehresindeki iyileştirmeler için de yazılı taleplerinin olduğunu belirtti.

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’ne yönelik eleştirilerde bulunan Sanatçı Emin Çizenel’in iddialarıyla ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya ise ‘hiçbir şey yapılmıyor’ eleştirisine karşın, devlet kütüphanelerinde, özellikle Atatürk Kültür Merkezi (AKM) iç mekânında birçok iyileştirme yapıldığını kaydederek, dış mekân için ise talepleri bulunduğunu kaydetti.

İki yıldır merkezdeki iç ve dış mekân için hizmet verecek personel talepleri bulunduğunu belirten Kaya, “Kışın bahçemiz yeşil oluyor fakat yazın sulanmadığı için otlar kuruyor.

Oraya hem dışa hem de iç mekâna bir hizmetli alınsa çok güzel olur, en önemli eksiğimiz bu…” dedi.

Kaya, eleştiride bulunulurken yapıcı olunması gerektiğine dikkat çekerek, birçok güzelliğe karşın çok olumsuz bir senaryo çizilmesinin çok doğru olmadığını belirtti.

Sanatçı Çizenel isyan etmişti…

Sanatçı Emin Çizenel, önceki gün yaptığı yazılı paylaşımda, merkezin halinin adeta ‘çöplüğe’ dönüştüğünü ileri sürerek, bu halin iyileştirilmesi talebinde bulunmuştu.

Çizenel, gün boyunca merkezle ‘ilgili’ birisini bulamadığından yakınarak, merkezin çevresi ve çehresinin topluma yaraşır hale getirilmesini talep etmişti.

Çizenel, yazılı isyanında, özellikle giriş kısmı, çevre düzenlemesi ve çevre kirliliğinden yakınırken, ‘terk edilmiş’ izleniminin öne çıktığını belirtmişti.

Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nin atıl vaziyette durduğunu ileri süren Sanatçı Emin Çizenel’in merkezle ilgili eleştirilerini yorumlayan Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya, merkezin terk edilmiş olduğu iddialarını kabul etmedi.

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya:

“İç mekân için bir temizlik görevlisi, dış mekân için ise bahçeci talep ettik, bekliyoruz”

“Yaklaşık 3 yıldır orasıyla ilgileniyorum. Dam akıtıyordu, içerisi de felaketti. Proje ile içerisini, salonu, sergi salonun damını, izolasyonunu, kütüphane bölümünün izolasyonu yapıldı.

Klimalar alındı, sıcak-soğuk farkı engellendi.

İkinci kat yeni bir proje ile restore edilecek.

Temizleyicimiz 2 yıldır emekliye ayrıldı, talep yazısı yazdık bekliyoruz. İç mekânla ilgili bir temizlik görevlisi bekliyoruz. Dış mekân için ise bahçeci arayışlarımız var. Talep ettik, bekliyoruz. Ara ara hizmet alımı yapıyoruz.

Etkinlik yapılan günlerde, geceleri vardiya usulü çalışan bahçecilerimiz var. Bunun dışlında da dış mekân için dıştan çoğu kez hizmet alıyoruz.

Oranın çevresi, bahçesi için de mevsim bazında dışarıdan hizmet alımı yapıyoruz. Kışın bahçemiz yeşil oluyor fakat yazın sulanmadığı için otlar kuruyor.

Oraya hem dışa hem de iç mekâna bir hizmetli alınsa çok güzel olur. En önemli eksiğimiz bu…

Oraya bekçi veya duvar örülmezse mümkün değil başa çıkamıyoruz. Öğrenciler çok hor kullanıyor.

Dış mekân için ise boya iznimiz yok. Yasalara göre mimarından izin almadan elleyemiyoruz. Denedik ama yapamadık. İzin talebimiz de var ama hiçbir şekilde boya için müdahale edemedik.

Kaya: “İç mekân için bir temizlik görevlisi, dış mekân için ise bahçeci talep ettik, bekliyoruz. Buna karşın iç mekânda yaptığımız birçok iyileştirme ve onlarca aktivite bulunuyor”

Çocuk bölümüne resimler aldık, raflar ve masaları değiştirdik. Masalarımızı aldık, sergi salonumuzu her geçen gün yeniliyoruz. Sergi için vatandaştan gelen talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Tüm bunlar yazılırken güzelliklere yer verilmiyor. Çözüm yapıcı eleştirilerde bulunmaktır, gelip bizi bulmak ve bunları dile getirmektir. Biraz daha motive edici olmalıyız.

Ülkede kimsenin kütüphane kullanılmadığı kaleme alınıyor, ülkemizde 8 halk, 1 de milli kütüphanemiz var, bunlardan aylık bilgi alıyorum, en çok okuyan okuyucumuza her yaştan hediye veriyoruz. Dünya genelinde kütüphane kullanımı azaldı, bizim ülkemizde de fakat kütüphanelerin kullanımı yoktur, kalmadı diyemeyiz. Çeşitli aktiviteler ile bu kullanımları arttırmaya çalışıyoruz. Bilmeden yorum yapmamalı, yıkıcı eleştirilerde bulunmamalıyız…

Telefonlar çalışıyor, orada yan bölümde olan kütüphanecilerimiz var, gelen birisi olduğu zaman görüp yardımcı oluyorlar, ya da giden kütüphaneye girip sorsa hemen yardımcı oluyorlar.”

Ağaçlar budanmayı bekliyor

Merkezde ilk etapta gelenleri karşılayan manzara

“Lütfen ama lütfen şu AKM’yi kurtarın artık!”

Sanatçı Emin Çizenel, sosyal medya üzerinden, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı, Kültür Dairesi Müdürü ve Atatürk Kültür Merkezi sorumlusuna hitaben yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

“Sayın Eğitim ve Kültür Bakanı,

Sayın Kültür dairesi müdürü,

Sayın Atatürk Kültür Merkezi sorumlusu,

Bu mektubu önce bir yurttaş olarak, sonra da sorumlu bir yurttaş olarak ve nihayet yaşadığım ülkeye

bunca emek verdiğime inandığım bir sanatçı olarak yazıyorum.

Söylemek istediğim birçok meselenin üstünden atlayarak, sizi yormadan, usandırmadan, bir tek

"mesele"ye değinerek, sizin için hiç de zor olmayan küçük bir ricada bulunacağım.

"Şu Atatürk Kültür Merkezi'ni iyileştirin artık.

Bizi, kendimizden bile utanacağımız, biricik sanat merkezimizi bunca yıl yaşatamayarak bir mezbeleye

dönüşmüş haliyle kahretmeyin artık.

20 Nisan 2018 tarihinde açılacak olan "3 ritim" sergisinin ön tespitleri için dün AKM'ye uğrayıp sergi

kuruluşu için bazı notlar almak istemiştim. Önce etraftan başlayarak girişe doğru büyüyen ve bir terk

edilmişlik hissi veren ilk izlenimden sonra, çöp yığınları ve günlerdir boşaltılmayan sigara izmarit

kovaları ile karşılaşıyorsunuz.

Muhatap olacağınız ne bir bakıcı, ne de bir sorumlu bulamıyorsunuz. Yani terk edilmiş bir yerdesiniz

sanki.

-AKM, bu toplumun en temiz ve en aydınlık yüzü olması gerekirken, yeni vizyonlar, yeni iktidarlar, sık sık atanan yeni müdürler, dolgun memur kadrosu, ve aradan geçen onca seneden sonra bu halde olmalı ha!

-Ve biz, başkentte, çok iyi dizayn edilmiş, biricik bu merkezi yaşatamıyoruz hal

-Be bizi hiç ama hiç sizi rahatsız etmiyor ha!

-Bol vaatlerle iktidar olmuş, bize yeni umutlar vaat etmiş yeni hüsranlar hal

Lütfen, ama lütfen "vatan kurtaran Şaban" olmayın at-na, şu AKM'yi kurtarın artık. Bu toplum, bu

kadarını hak ediyor sanırım. Dünyadaki benzerleri gibi, temiz, zevkli, yaşayan ve işini seven, iş üreten

sorumluk duyguları gelişmiş elemanları ile işlevsel bir merkez olsun.

Emin Çizenel

Sanatçı”