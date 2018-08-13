Yiğitcanlı Türkiye Avrupa ikincisi

REKORLA GELEN MADALYA… Berlin’deki final mücadelesi öncesi elemelerde 38.30’luk derecesi ile Yiğitcanlı Türkiye önce Türkiye rekorunu egale etti. Finalde 37.98’lik derecesi ile Türkiye Avrupa ikinciliğine ve yeni Türkiye rekoruna uzanma başarısı gösterdi

Ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu’nun da yer aldığı Türkiy 4x100 metre takımı Avrupa ikincisi olma başarısı gösterdi. Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleştirilen 24’üncü Avrupa Atletizm Şampiyonası’nın son gününde piste çıkan Yiğitcan ve takım arkadaşları, Avrupa ikinci olarak madalya kazanma başarısı gösterdi.

Elemelerde Türkiye rekoru egale edildi

Elemelerde ilk seride yer alan Yiğitcanlı Türkiye, 38.30’luk derecesi ile serisini üçüncü tamamlayarak final vizesi aldı. Bu derece ile Türkiye aynı zamanda ülke rekorunu da egale etti.

Finalde rekor geldi

Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Ramil Guliyev'den oluşan Türkiye, 37.98’lik dereceyle ikinci sırayı aldı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye, aynı zamanda ülke rekoru da kırdı.

Chijindu Ujah, Zharnel Hughes, Adam Gemili ve Harry Aikines-Aryeetey'in yer aldığı Büyük Britanya, 37.80’lik süresiyle altın madalya kazandı. Christopher Garia, Churandy Martina, Hensley Paulina ve Taymir Burnet'in yarıştığı Hollanda ekibi ise 38.03’lük dereceyle bronz madalya elde etti.