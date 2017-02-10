Yiğitcan’dan güzel başlangıç

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası dün Ataköy’de yer alan Aslı Çakır Alptekin Spor Salonu’nda başladı. Ülkemiz elit atletlerden Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) sporcusu Yiğitcan Hekimoğlu geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlığın ardından pistlere çıktığı ilk şampiyonada kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Hekimoğlu, 60 metre branşında eleme serisini en iyi ikinci derece olan 6.88 ile tamamlayarak finale yükseldi. Final yarışında ise 6.89’luk bir performans sergileyen elit atlet ikinci olarak kürsüye çıkarak şampiyonaya iyi bir başlangıç yaptı.

Bugün tamamlanacak şampiyonada Hekimoğlu’na madalyasını aynı zamanda hem kendisinin hem de milli takımın antrenörü olan Celal Keleş takdim etti. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeni ile Olimpiyat kadrosunda yer almanın kıyısından dönen elit atlet elde ettiği bu başarı ile pistlere moralli bir dönüş yaptı. Bakü’de yapılacak olan 4’üncü İslam Oyunları Türkiye aday kadrosunda da yer alan ekibimiz, yeni hedefler için güzel bir başlangıç yaparken bu süreçte kendilerine katkı sağlayan KKTC Atletizm Federasyonu, GAÜ, Erduran Laboratuvarları, Sekiz Construction ve Kıbrıs Türk halkına da ayrıca teşekkür etti.